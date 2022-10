Nach Finalsieg in Astana: Novak Djokovic sichert sich Ticket für Turin

Novak Djokovic ist nach seinem Finalerfolg beim ATP-500-Event von Astana der fünfte Spieler, der sich für das Saisonfinale in Turin qualifizieren konnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.10.2022, 19:16 Uhr

Novak Djokovic zeigte im Endspiel von Astana eine hervorragende Leistung

Der vergangene Sonntag war für Novak Djokovic ein Freudentag. In vielerlei Hinsicht. So konnte der Serbe zunächst beim ATP-500-Event von Astana seinen zweiten Titelgewinn in Serie feiern, den vierten in der Saison 2022. Überhaupt ist der Serbe damit seit drei offiziellen ATP-Events ungeschlagen. Und: Der Titelgewinn in Kasachstan ist der bereits 90. Karrieretitel für den Mann aus Belgrad.

Überdies steht mit den 500 Punkten aus Astana fest: Djokovic wird auch in diesem Jahr wieder beim Saisonfinale der besten acht Spieler der Saison mitmischen. Grand-Slam-Sieger müssen nämlich nicht innerhalb der besten Acht, sondern nur in den Top-20 im Race-to-Turin platziert sein, mit dem Triumph in Astana konnte der 35-Jährige der Serbe genügend Punkte für eine Teilnahme in Italien sammeln.

Djokovic fünfter Fixstarter in Turin

Damit ist Djokovic der bereits fünfte Spieler, der sich fix für Turin qualifizieren konnte. Bislang ist dies Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas gelungen. Daneben haben Daniil Medvedev, Andrey Rublev und Taylor Fritz, der Champion von Tokio, gute Chancen auf eine Teilnahme beim Saisonfinale. Erster Verfolger ist derzeit Felix Auger-Aliassime.

Dass Djokovic beim Saisonfinale in Turin jedenfalls um den Titel mitmischen möchte, das hat der Serbe in den letzten beiden Wochen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der 35-Jährige zeigte sich nach seinem Finalerfolg in Astana überaus zufrieden mit seiner Rückkehr auf die ATP-Tour: "Ich könnte mir keinen besseren Neustart in die Saison wünschen. Ich bin super aufgeregt und motiviert, die Saison so gut zu beenden, wie ich es in den letzten paar Wochen getan habe."

