Nach langer Verletzungspause: Nick Kyrgios plant baldiges Comeback

Nick Kyrgios will in einem Monat auf den Tennisplatz zurückkehren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.03.2024, 15:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Nick Kyrgios hofft auf ein baldiges Comeback

Der Comeback-Plan von Nick Kyrgios nimmt konkrete Formen an. Wie der Wimbledon-Finalist von 2022 mitteilte, will er in einem Monat auf den Tennisplatz zurückkehren. Der Australier konnte in der vergangenen Saison aufgrund einer Knieverletzung sowie eines Bänderrisses im Handgelenk nur ein Match absolvieren.

Nun scheint Kyrgios' Leidenszeit allmählich zu enden. Dass der 28-Jährige sein Comeback ausgerechnet auf Asche feiern wird, scheint jedoch unwahrscheinlich. Schon in der Vergangenheit hatte der Australier einen großen Bogen um die Sandplätze dieser Welt gemacht.

Kyrgios-Comeback in Stuttgart?

Gut möglich also, dass Kyrgios etwa beim ATP-250-Rasenturnier in Stuttgart (10. bis 16. Juni) zurückkehren wird. Für den ehemaligen Weltranglisten-13. würde sich damit auch ein Kreis schließen, bestritt er im Vorjahr doch ausgerechnet in der Hauptstadt von Baden-Württemberg sein einziges Saisonmatch.

Zuletzt hatte Kyrgios immer wieder ein baldiges Karriereende in den Raum gestellt. "Ich möchte nur noch etwa ein bis zwei Jahre spielen. Und dann an der Spitze und zu meinen eigenen Bedingungen aufhören", meinte der Australier Kyrgios kürzlich in einem Podcast des britischen Autors Jay Shetty.