Nach Rippenbruch: Rafael Nadal kündigt Rückkehr in Madrid an

Rafael Nadal wird beim ATP-Masters-1000-Event von Madrid kommende Woche auf die ATP-Tour zurückkehren. Der Spanier musste zuletzt nach Indian Wells aufgrund eines Rippenbruchs pausieren.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.04.2022, 17:21 Uhr

Rafael Nadal möchte schon in Madrid kommende Woche wieder voll angreifen

Der Plan nimmt langsam, aber sicher Formen an. Rafael Nadal, wenn fit, dann zweifelsfrei der große Favorit auf den Titelgewinn bei den French Open, wird kommende Woche beim ATP-Masters-1000-Event von Madrid seine Rückkehr auf die ATP-Tour feiern. Im Anschluss an den Sandplatzklassiker in seiner Heimat wird der Mallorquiner aller Voraussicht nach beim Masters-Event von Rom aufschlagen, ehe es nach Paris an den Bois de Bolougne geht.

"Trotz der Tatsache, dass ich gerade erst die Vorbereitung aufgenommen habe, freue ich mich darauf, zu Hause zu spielen", schrieb Nadal am Dienstag in den sozialen Medien. Der Spanier hat aufgrund eines Rippenbruchs nach dem Endspiel in Indian Wells eine wochenlange Verletzungspause einlegen müssen, teilte zuletzt jedoch bereits wieder fleißig Videos von den Trainingsplätzen in der Rafael Nadal Academy, wo der 21-fache Major-Sieger derzeit an seinem Comeback arbeitet.

Nadal scheitert im Vorjahr an Zverev

Seit der Umstellung von Hart- auf Sandplatz beim ATP-Masters-1000-Event von Madrid konnte Nadal in der spanischen Hauptstadt vier Titelgewinne einheimsen - den letzten davon vor fünf Jahren. Zuletzt, 2021, setzte es für den Mallorquiner ein Aus im Viertelfinale, als der 35-Jährige am späteren Sieger Alexander Zverev scheiterte. Der gebürtige Hamburger hat das Turnier im Vorjahr zum zweiten Mal nach 2018 gewinnen können.

Für Rafael Nadal hingegen wird das rasche Finden einer Wettkampfform in Madrid im Fokuss stehen, wird es doch das erste Match auf Sandplatz in der laufenden Saison für den Spanier darstellen. Eine Saison, die für den 35-Jährigen abgesehen von der Verletzung ganz hervorragend verläuft, neben den Australian Open triumphierte der Mallorquiner auch in Melbourne (ATP-250-Event) und Acapulco (ATP-500-Event).