Nach Treffen mit Djokovic: NBA-Ass Jokic ebenfalls positiv getestet

Die Adria-Tour hat nun auch die NBA erreicht. Der Serbe Nikola Jokic von den Denver Nuggets, einer der besten Center der Liga, wurde im Zuge der Vorbereitung auf die restliche Saison positiv auf COVID-19 getestet. Das berichtet die Denver Post.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 24.06.2020, 10:15 Uhr

© GEPA Pictures Die Denver Nuggets müssen auf Nikola Jokic nun etwas länger warten

Jokic hatte vor einer Woche zusammen mit seinem ebenfalls positiv getesteten Landsmann Novak Djokovic in Belgrad ein Basketball-Match besucht. Neben Djokovic haben sich auch Grigor Dimitrov, Borna Coric und Viktor Troicki mit dem Virus infiziert, darüber hinaus die Ehefrauen von Djokovic und Troicki. Die Tests für Alexander Zverev und Dominic Thiem fielen negativ aus.

Zurzeit befindet sich Jokic in Belgrad in häuslicher Quarantäne. Die Denver Nuggets wollten sich zu dem Vorfall nicht offiziell äußern. Auch Djokovic begab sich in häusliche Quarantäne, wird Ende dieser Woche einen weiteren Test vornehmen lassen.

Abbruch der Adria-Tour

Die NBA-Teams haben ihre Spieler am 22. Juni zur Vorbereitung auf die Saisonfortsetzung ab dem 30. Juli im abgeriegelten Sportkomplex von Disney World/Orlando versammelt. Jokic hatte eine Ausnahmegenehmigung, um länger in seiner serbischen Heimat zu bleiben.

Die Adria-Tour wurde dagegen abgebrochen. Schon das sonntägliche Finale zwischen Djokovic und Andrey Rublev in Zadar fand nicht mehr statt, die noch geplanten Mini-Turniere in Banja Luka und Sarajevo wurden abgesagt. In seinem Statement nach Bekanntwerden des positiven Tests hatte der Weltranglisten-Erste sein Bedauern über die Ereignisse in Belgrad und Zadar zum Ausdruck gebracht.