Nadal bei Olympia in Paris überhaupt dabei?

Nach aktuellen Regularien der ITF wäre der 22-fache Grand Slam-Champion Rafael Nadal bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris nicht startberechtigt. DTB-Präsident Dietloff von Armin fordert diesbezüglich Regeländerungen gemeinsam mit dem IOC im Sinne des Tennissports.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.06.2023, 22:47 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal möchte in Paris gerne nochmal bei Olympia antreten.

Weltweit hoffen die meisten Tennisfans auf ein erfolgreiches Comeback von Rafael Nadal in der nächsten Spielzeit nach seinen Problemen mit dem Hüftbeuger. Wo, wenn nicht gerade an seiner Lieblingsstätte in Roland Garros, sollten die Chancen diesbezüglich am Größten sein? Immerhin konnte der Mallorquiner dort 14 Grand Slam-Titel einstreichen und das IOC-Vergabe-Ritual wollte es so, dass 2024 neben den French Open auch das olympische Tennisturnier auf der roten Asche am Bois de Boulogne ausgetragen wird.

Alcaraz hofft auf gemeinsames Doppel

Neben dem 37-jährigen selbst hatte schon sein spanischer Landsmann Carlos Alcaraz den Wunsch bezüglich eines Starts von Nadal beim olympischen Turnier geäußert. Der US Open-Champion von 2022 würde gerne an dessen Seite im Doppel-Wettbewerb auflaufen. Doch neben dem sportlichen Abschneiden auf der ATP-Tour gibt es noch eine weitere Hürde im Regelwerk der ITF, die ein Antreten des Olympiasiegers von 2008 aktuell verhindert. Voraussetzung zum Start bei Olympia in Paris ist eine Teilnahme am Davis Cup-Wettbewerb in den vergangenen beiden Jahren, wo Nadal verletzungsbedingt passen musste.

Regeländerung gefordert

Änderungsbedarf bei diesen Regularien sieht DTB-Präsident Dietloff von Arnim, der sich beim Tennis-Kongress der ITF am 24. September in Cancun zur Wahl des ITF-Präsidenten stellt und den bisherigen Amtsinhaber David Haggerty ablösen möchte: „Rafael denkt darüber nach bei Olympia in Paris anzutreten, und es sollte ihm erleichtert werden dort zu spielen. Wir müssen die Regeln diesbezüglich ändern. Ich sitze zwar in keinem Komitee des IOC, aber wir sollten es auf jeden Fall diskutieren", so der 63-jährige gegenüber City A.M.

Zverev kritisiert fehlende Weltranglistenpunkte

Ebenfalls ein Dorn im Auge ist dem Präsidentschaftskandidaten die fehlende Vergabe von Weltranglistenpunkten, die auch Olympiasieger Alexander Zverev ihm gegenüber kritisierte: „Ich denke es ist so wichtig, dass bei Olympia die Tennis-Wettbewerbe ausgetragen werden. Die Spieler lieben es und es ist auch wichtig für die Außendarstellung des Tennissports. Wir sind die ITF und wir müssen mit der ATP sprechen, um eine faire Regelung mit Weltranglistenpunkten für die Spieler zu finden.“