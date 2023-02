Nadal: „Dominic Thiem wird das Comeback des Jahres haben.“

Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Denis Shapovalov, Karen Khachanov, Thanasi Kokkinakis und John Isner haben in die Kristallkugel geschaut. Wer wird seinen ersten ATP-Titel gewinnen, wer die verschiedenen Grand-Slam-Trophäen hochheben und wer ein Comeback haben? Das Media-Team der ATP hat nachgefragt.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 12.02.2023, 09:52 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal traut Dominic Thiem ein Comeback zu.

Wer wird seinen ersten ATP-Titel gewinnen?

Medvedev, Shapovalov, Khachanov: Jack Draper. „Er ist ein guter Spieler, er steigt auf und ich denke, er hat all die Fähigkeiten, um einen ersten Titel zu gewinnen“, äußerte sich Khachanov. Jack Draper: „Hoffentlich kann ich dieses Jahr meinen ersten ATP-Titel gewinnen.“ John Isner nennt Matthew McDonald und Marcos Giron, Australian-Open-Gewinner Kokkinakis sieht Botic van de Zandschulp mit einem Pokal.

Wer wird die meisten Masters 1000 Titel gewinnen?

Isner, Medvedev, Kokkinakis, Draper: „Novak!” „Er ist einfach so stark, wenn er spielt und er gewinnt viele Turniere“, sagte Medvedev. Kokkinakis: „Er ist einfach der vollständigste Spieler.“ Shapovalov wäre für Medvedev, Khachanov für Tsitsipas. Nadal: „Zverev. Ich denke, er hatte ein sehr schwieriges Jahr 2022 nach seiner Verletzung. Und ich habe schon immer geglaubt, dass man, wenn man von einer schweren Zeit zurückkommt und einige Spiele gewinnen kann, eine unglaubliche Kraft besitzt.“

Wer wird die meisten Grand Slam Titel dieses Jahr gewinnen?

Alle sind sich einig: Novak Djokovic. Kokkinakis: „Leider wieder“ (lacht).

Wer wird welches Grand Slam Turnier gewinnen?

Beim Australian-Open-Sieger haben mit Djokovic schon mal alle Profis den richtigen genannt. Shapovalov und Draper sind der Meinung: „Bei den French Open kann man Rafael Nadal eigentlich nicht nicht nennen.“ Auch Isner schließt sich an. Kokkinakis: „Man weiß nicht, wie Alcaraz zurückkommen wird. Er ist sehr gut auf Sand.“ Bei Wimbledon setzten Shapovalov, Draper und Isner auf Novak Djokovic. Shapovalov: „Bei den US Open wird es jemand sein, mit dem man nicht gerechnet hat.“ Isner: „Ich werde hier die Dinge aufmischen und nenne Sascha Zverev.“ Kokkinakis: „Jannick (Anm.: Sinner), Carlos (Anm.: Alcaraz) oder Medvedev könnten den Titel holen. Aber um ehrlich zu sein, könnte jeder gewinnen.“ Draper setzt auf Medvedev. Dieser antwortete: „Ich kann darüber nicht wirklich reden, denn ich will mich nicht selbst nennen, aber ich will sie trotzdem alle gewinnen. Ich werde mein Bestes geben und keine Gewinner voraussagen, denn ich werde versuchen, der Gewinner mancher Grand-Slam-Turniere zu sein.“

Wer wird das beste Comeback haben?

Draper: „Kyle Edmund. Er wird dieses Jahr große Gewinne erspielen und dorthin zurückkehren, wo er hingehört.“ „Wawrinka, er ist Teil einer älteren Generation – der älteren Wächter über den Sport“, meint Isner. Khachanov: „Stan oder Dominic. Beide von ihnen sind Grand-Slam-Gewinner und tolle Champions.“ Auch Rafael Nadal sieht Thiem ganz oben in dieser Kategorie: „Dominic. Ich mag ihn. Er ist ein Champion und ein toller Spieler. Ich habe volles Vertrauen in ihn.“ Medvedev schließt sich an: „Wenn er so spielt, wie als er auf seinem Top-Level war, hat er immer eine Chance.“