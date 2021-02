Rafael Nadal und Serena Williams mit Genesungswünschen an Tiger Woods

Rafael Nadal und Serena Williams haben Golfstar Tiger Woods nach dessen Autounfall am Dienstag über die sozialen Medien beste Geneseungswünsche zukommen lassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2021, 17:49 Uhr

© Getty Images Man kennt sich schon länger: Rafael Nadal und Tiger Woods

Man kennt sich, man schätzt sich - und das seit vielen Jahren. Rafael Nadal, selbst ein passionierter Golfer, hat Tiger Woods schon bei Turnieren besucht, der US-amerikanische Superstar hingegen nicht nur einmal die Matches des Spaniers bei den US Open aus nächster Nähe beobachtet. Kein Wunder also, dass sich Nadal den vielen Genesungswünschen, die in Richtung Woods nach dessen Autounfall am Dienstag ergangen waren, angeschlossen hat. Woods hatte sich mit seinem Auto mehrfach überschlagen, musste mit einem Spezialwerkzeug aus dem Wrack befreit und an beiden Beinen operiert werden.

Nadal selbst plagen derzeit ebenfalls Rückenprobleme. Weshalb der Mallorquiner am Donnerstag seine Teilnahme am ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam absagte.

Auch Serena Williams meldete sich vie Twitter zu Wort - und sprach Tiger Woods mit "großer Bruder" an.

Über die Schwere der Verletzungen und eine mögliche Rückkehr von Woods auf die PGA Tour lässt sich im Moment nur spekulieren. Der 15-malige Major-Sieger musste sich im Winter seiner bereits fünften Opration am Rücken unterziehen und wollte eigentlich Ende April beim Masters in Augusta wieder abschlagen. Daraus wird nun definitiv nichts.