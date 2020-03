Nadal, Thiem, Medvedev, Tsitsipas - Barcelona-Feld mit Grand-Slam-Qualität

Das ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona kann auch 2020 mit einem fantastischen Teilnehmerfeld aufwarten. Allen voran: Rekordsieger Rafael Nadal und Titelverteidiger Dominic Thiem.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.03.2020, 15:14 Uhr

© Getty Images So sahen Finalist und Sieger 2019 aus: Daniil Medvedev und Dominic Thiem

Die Vorfreude auf große Tennis-Ereignisse ist dieser Tage aus bekannten Gründen gedämpft. Was weiß man schon, was nächste Woche sein wird? Geschweige denn, in der Woche zwischen 20. bis 26. April. Nun, geht es nach dem ATP-Kalender, dann sollte es in Barcelona Spitzentennis zu sehen geben. Mit einer Besetzung, die fast an ein Grand-Slam-Turnier heranreicht.

Angeführt wird das Feld von Rekordsieger Rafael Nadal, der auf dem nach ihm benannten Center Court wohl gerne noch eine offene Rechnung begleichen würde. Mit Dominic Thiem nämlich, der den Matador 2019 im Halbfinale besiegt und sich mit einem Erfolg gegen Daniil Medvedev schließlich auch erstmals die Siegertrophäe in der katalanischen Hauptstadt geholt hat.

Medvedev hat auch in diesem Jahr genannt, ebenso wie Stefanos Tsitsipas. Der Grieche stand 2018 im Endspiel, unterlag damals Nadal. Damit aber noch lange nicht genug: Aus den aktuellen Top Ten haben auch noch Matteo Berretini und Roberto Bautista-Agut die Hand gehoben. David Goffin und Fabio Fognini müssen da ja fast schon froh sein, wenn sie überhaupt in die Gesetzten-Liste kommen.

Die „Ergänzungsspieler“ Andrey Rublev, Karen Khachanov und Diego Schwartzman würden darüberhinaus so manches Turnier als Topspieler zieren.