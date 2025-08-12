Nächste Überraschung? Seidel in Cincinnati mit Vorfreude auf die dritte Runde

Ella Seidel will beim WTA 1000er-Turnier in Cincinnati nach ihrem Erfolg über Emma Navarro für die nächste Überraschung sorgen. Gegnerin in der dritten Runde ist McCartney Kessler.

von SID/Redaktion

zuletzt bearbeitet: 12.08.2025, 12:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ella Seidel will ihren Erfolgslauf in Cincinnati fortsetzen.

Die deutsche Tennishoffnung geht nach ihrem Überraschungssieg gegen die Weltranglistenelfte Emma Navarro voller Vorfreude in das wichtigste Match ihrer bisherigen Karriere. „Ich werde einfach Spaß auf dem Court haben. Ich spiele erneut gegen eine Amerikanerin, die Atmosphäre wird wieder sehr gut sein“, sagte Seidel vor ihrem Drittrunden-Match beim 1000er-Turnier in Cincinnati. Sie trifft dort auf die an Position 29 gesetzten McCartney Kessler aus den USA.

„Es macht sehr viel Spaß. Die Matches waren sehr gut und mein Niveau wird immer besser“, sagte Seidel, die bei der Generalprobe für die US Open (ab 24. August) einen beeindruckenden Lauf hinlegt. Zwei Qualifikationsspiele gewann sie, anschließend schlug die 20 Jahre alte Hamburgerin die Russin Polina Kudermetowa und dann völlig überraschend auch Navarro. Das 6:4, 1:6, 6:4 über die US-Open-Halbfinalistin des vergangenen Jahres war der größte Erfolg in Seidels Karriere.

Seidei, die als hoffnungsvolles Talent gilt, ist beim 5,15-Millionen-Dollar-Turnier in Ohio letzte Vertreterin eines deutschen Spielerinnen-Quartetts. Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund war beim Vorbereitungswettbewerb für die US Open in der zweiten August-Hälfte in New York bereits zum Auftakt ausgeschieden, ehe die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria und Eva Lys in der Runde der letzten 64 ihre Hoffnungen begraben mussten.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati