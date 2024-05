Roland Garros 2024: Swiatek kritisiert Zwischenrufe bei den French Open

Während des fantastischen Matches zwischen Naomi Osaka und Iga Swiatek bei den French Open am Mittwoch, riefen die Fans immer wieder während der Ballwechsel dazwischen. Swiatek kritisierte dieses Verhalten und steht damit nicht alleine. Bereits David Goffin und Angelique Kerber beschwerten sich über das Verhalten einiger Zuschauer.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 31.05.2024, 10:35 Uhr

© Getty Images

Es war ein ausergewöhnliches Zweitrunden-Spiel zwischen der Weltranglistenersten Swiatek und der ehemaligen Nummer Eins Osaka. Auf jeden Fall Final würdig, da waren sich nach dem Match am Mittwoch alle einig. Letzendlich konnte die Titelverteidigerin Swiatek das Match in drei Sätzen gewinnen und wehrte dabei noch einen Matchball der Japanerin ab. Das die Stimmung im Stadion dementsprechend am kochen war, ist nicht überraschend.

Doch nicht nur nach den fertig gespielten Punkten wurde es laut. Es gab auch während der Ballwechsel immer wieder laute Zwischenrufe gab, vor allem wenn Swiatek returnieren wollte oder bei schwierigen Schlägen. Das das extrem störend ist, ist mehr als verständlich. Nach dem gewonnenen Match wendete sich die Polin deshalb an das Publikum: "Ich möchte eines sagen und es tut mir leid, dass ich das überhaupt anspreche. Ich habe großen Respekt vor euch und ich weiß, dass wir im Grunde für euch spielen, weil es Unterhaltung ist und wir unser Geld euretwegen verdienen. Aber wenn man unter großem Druck steht und während der Ballwechsels oder kurz vor dem Return etwas reinschreit, ist es wirklich, wirklich schwer, sich zu konzentrieren."

Swiatek: "Es war ein Risiko das anzusprechen"

Swiatek betonte nochmals, dass schon wenige Punkte ganz entscheidend sein können und beendete ihre Rede mit den Worten: " Wenn ihr uns zwischen den Ballwechseln aber nicht währenddessen unterstützen könntet, wäre das wirklich, wirklich toll." Anstatt Burufe oder ähnliches erntete die 22-jährige wohlwollenden Applaus.

Bei dem anschließenden Medientermin sagte die 22-jährige, dass es ein Risiko gewesen sei, vor dem enthusiasitischen Publikum in Paris dieses Thema anzusprechen. „Ich weiß, dass das französische Publikum ziemlich harsch sein kann. Ich weiß also nicht, ob das eine gute Entscheidung war oder nicht, aber ich hoffe, dass sie mich wie einen Menschen behandeln und wir daran arbeiten können", sagte die Weltranglistenerste. In ihrem heutigen Dritt-Runden-Match trifft die dreifache French-Open-Gewinnerin auf die ungestezte Marie Bouzkova.

