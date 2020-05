Naomi Osaka - Olympiaverschiebung „besser für die ganze Welt“

Die zweifache Major-Siegerin Naomi Osaka hat sich gegenüber der Nachrichten-Agentur Reuters positiv zur Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Tokio auf das Jahr 2021 geäußert.

Für Naomi Osaka ist, sollten die Olympischen Sommerspiele tatsächlich im kommenden Jahr in Tokio stattfinden können, vor allem eines zu hoffen: Dass es genügend japanische Aspiranten auf Edelmetall gibt. Und Osaka, die 2018 die US Open und Anfang 2019 die Australian Open gewonnen hat, nicht den gesamten Erwartungsdruck der Öffentlichkeit abbekommt. Noch allerdings steht überhaupt nicht fest, ob die Corona-Pandemie in etwas mehr als einem Jahr so unter Kontrolle gebracht werden kann, dass die Spiele auch wirklich zur Austragung kommen.

Die Verschiebung war trotz des langen Zögerns des IOC jedenfalls alternativlos. „Wie die meisten Athleten, die dafür trainiert haben, war ich zunächst enttäuscht. Aber wenn man versteht, dass die Verschiebung besser für die ganze Welt ist, sollte man wissen, dass die Spiele warten können. Wir werden 2021 zusammenkommen und bereit sein“, erklärte Osaka gegenüber Reuters.

„Ich fühle stark mit Sportlern, wie etwa Leichtathleten, die vier Jahre lang trainieren, um dann zu einer exakten Zeit auf dem Höhepunkt zu sein. Deren Zeitplan ist natürlich nun komplett durcheinander“, so Osaka weiter. „Tennis funktioniert in dieser Hinsicht ein wenig anders. Ich muss meine Vorbereitung also wohl nicht allzu sehr verändern.

Eine weitere Verschiebung wäre aus Sicht von Tokio allerdings nicht möglich, wie der Organisationschef der Spiele bereits ausrichten ließ. „Ich kenne so viele Leute, die so hart für die Spiele gearbeitet haben“, sagte Osaka. „Und ich weiß auch, wie schwierig es für die Menschen in Japan war. Aber natürlich war es die richtige Entscheidung, die ich komplett unterstütze. Ich hoffe wirklich, dass die Olympischen Spiele eine große Feier für die ganze Welt am anderen Ende dieser Pandemie werden können.“