Naomi Osaka - „Serena Williams immer noch das Gesicht des Frauen-Tennis“

Naomi Osaka geht als eine der Favoritinnen in die Australian Open 2021, die am 08. Februar beginnen. Als größtes Aushängeschild des Frauentennis sieht die Japanerin allerdings immer noch Serena Williams.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.01.2021, 14:43 Uhr

© Getty Images Serena Williams und Naomi Osaka am Freitag in Adelaide

Als Sascha Bajin vor dem US-Open-Finale 2018 gefragt wurde, was Serena Williams und sein damaliger Schützling Naomi Osaka denn gemeinsam hätte, antwortete der deutsche Coach, der als Hitting Partner auch lange mit Serena gearbeitet hatte, rechtschaffen diplomatisch: „Massive Haare.“ Das ist sicherlich auch 2021 noch der Fall, wiewohl sich Osaka vor allem seit den US Open im vergangenen Herbst auch abseits des Platzes ein schärferes Profil zugelegt hat. Nicht zuletzt mit dem Tragen von Gesichtsmasken, auf denen die Namen von Opfern von Polizeigewalt vermerkt waren.

Damit setzt Osaka die Tradition von Serena Williams fort, die sich in sozialen Fragen Zeit ihrer Karriere nie ein Blatt vor den Mund nahm. In Sachen Erfolgsbilanz besteht ein solider Unterschied von 20 Grand-Slam-Titeln, dennoch hat Naomi Osaka in der abgelaufenen Saison die meisten Schlagzeilen im Frauentennis generiert. Und so nebenbei nach Angaben des Forbes Magazines auch die Verdienstrangliste unter allen weiblichen Athleten weltweit angeführt.

Serena gewinnt Schaukampf gegen Osaka

„Ich glaube, es gibt einige interessante neue Leute im Frauentennis. Und ich bin eine davon“, erklärte Osaka im Vorfeld der WTA-Tour-500-Turniere, die in dieser Woche in Melbourne stattfinden. „Aber solange Serena noch spielt, ist sie das Gesicht unseres Sports.“ Dieser Zeithorizont ist endlich, in diesem Jahr wird die US-Amerikanerin ihr viertes Lebensjahrzehnt beenden. Und, sollte sie den Rekord von Margaret Court mit 24 Major-Titeln im Einzel erreichen oder sogar überholen, vielleicht auch ihre Karriere.

Die letzten zwei Wochen haben Osaka und Williams in Adelaide verbracht - und sich dennoch nur am Freitag beim Schaukampf „A Day at the Drive“ gesehen. Serena konnte die Exhibition für sich entscheiden, mittlerweile sind die beiden längst in Melbourne angekommen und in das Training eingestiegen. Im vergangenen Jahr lief es für Osaka und Williams bei den Australian Open nicht rund: Die Japanerin, als Titelverteidigerin angereist, verlor früh gegen Cori Gauff. Und Serena musste sich überraschend gegen die Chinesin Qiang Wang verabschieden. In diesem Jahr ist aufgrund der allgemeinen Umstände alles anders. Außer einer Sache: Die prominenteste Spielerin auf der WTA-Tour bleibt immer noch Serena Williams.