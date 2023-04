Naomi Osaka setzt sich große Ziele

Aktuell erwartet Naomi Osaka ihr erstes Kind. Doch auch der Gedanke an ihr Comeback löst bei der Japanerin bereits große Vorfreude aus.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.04.2023, 17:36 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka hat 2023 einiges vor

An Zielen bei ihrem Comeback nach der Schwangerschaftspause mangelt es Naomi Osaka offenbar nicht. Wie die Japanerin in einem Interview in ihrem Heimatland verriet, möchte sie nach ihrer Rückkehr auf die Tour zumindest acht weitere Grand-Slam-Titel und eine olympische Goldmedaille gewinnen. Bislang holte die 25-Jährige in ihrer Laufbahn vier Major-Turniere.

Osaka, die in der Vergangenheit immer wieder über ihre mentalen Probleme sprach, äußerte sich positiv über ihren bisherigen Karriereverlauf. "Ich habe schon so viel geschafft. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich mir selbst mehr Anerkennung zollen muss, als ich es normalerweise tun würde", erklärte die ehemalige Weltranglistenerste.

Zuletzt war Osaka im September 2022 bei ihrem Heimturnier in Tokio im Einsatz. Danach verdichteten sich Gerüchte über ein mögliches Karriereende, ehe sie Anfang Januar völlig überraschend ihre Schwangerschaft bekanntgab. Die Geburt ihres ersten Kindes - auch das verriet die Japanerin - steht im Juni oder Juli an.

Ihr Comeback möchte Osaka unterdessen zu Beginn des Jahres in Australien feiern. Bei den Australian Open holte die Japanerin bereits zwei Titel. "Ich freue mich sehr darauf, in den Sport zurückzukehren", meinte die aktuelle Weltranglisten-314. "Das ist etwas, das mich sehr glücklich machen wird."