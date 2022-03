Naomi Osaka spricht sich gegen Best-of-Five-Matches aus

Die Länge der Damenspiele bei Grand Slams zu verlängern, würde „die Struktur des Tennis verändern“, sagte Naomi Osaka. In ihrem Statement bezog sie sich auf Stefanos Tsitsipas, der dieses Gedankenspiel vor wenigen Tagen auflodern ließ.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 31.03.2022, 11:58 Uhr

Klares Nein zu Fünfsatzmatches: Naomi Osaka

Osaka wurde nach ihrem 6:3, 6:4-Sieg gegen Alison Riske in der vierten Runde von Miami auf dieses Thema angesprochen. Anfang der Woche äußerte Stefanos Tsitsipas den Gedanken, Best-of-Five-Matches der Damen in Einklang mit den zu gleichen Teilen ausgeschütteten Preisgeldern zu bringen. Tsitsipas sagte: „Ich will nicht kontrovers sein oder so. Frauen bekommen die gleiche Bezahlung für Best-of-Three-Matches. Ich weiß nicht – es gibt viele Wissenschaftler und Statistiker da draußen. Mir wurde gesagt, dass Frauen eine bessere Ausdauer haben als Männer.“

Debatte läuft schon einige Zeit

Die Debatte darüber, ob Männer und Frauen bei Grand-Slam-Events das gleiche Format spielen sollten, gibt es schon länger. Manche sagen, dass sowohl Damen als auch Herren lediglich Best-of-Three-Matches spielen sollten – wie sie es auf der ATP- und der WTA-Tour tun. Eine Idee, die von vielen Sporttraditionalisten jedoch abgelehnt wird.

Osaka selbst sprach sich gegen Best-of-Five-Matches im Damentennis aus. Sie sagte, dass eine solche Entscheidung große Auswirkungen auf die Tour der Frauen haben würde und sieht dies nicht in absehbarer Zeit: „Will er (Tsitsipas, Anm. d. Red.) neun Sätze spielen? Wenn er versucht, meine Spiele zu verlängern, werde ich seine verlängern“, sagte Osaka am Montag. „Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass das die Struktur des Tennis verändern würde. Als würden die Leute anfangen, Dinge im Fitnessstudio anders zu machen und solche Sachen. Es würde wahrscheinlich sehr lange dauern, bis es umgesetzt wird, aber hier spricht ein Mann vom Damentennis, also glaube ich nicht, dass seine Idee durch geht.“