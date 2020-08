Neue Spielervertretung - Djokovic, Isner, Pospisil verlassen ATP-Spielerrat

Paukenschlag vor Beginn der US Open 2020. Wie die New York Times berichtet, haben der Vorsitzende Novak Djokovic sowie Vasek Pospisil und John Isner den Spielerrat der ATP verlassen, um eine eigene Interessenvertretung zu gründen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2020, 08:51 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic mischt die Tenniswelt auf - von innen

Novak Djokovic hat am Freitag nach seinem Drei-Satz-Erfolg gegen Roberto Bautista Agut auf Anraten der Ärzte auf ein Post-Match-Interview verzichtet. Dabei hätte es so viel zu besprechen gegeben. Zunächst wäre eine Einschätzung des Engagements von Naomi Osaka gegen Polizeigewalt sicherlich interessant gewesen. Darüber hinaus aber hat Djokovic in den vergangenen Wochen im Hintergrund offenbar sehr emsig daran gearbeitet, die Vertretung der Spielerinteressen im Welttennis auf neue Beine zu stellen.

Nach Abgaben der New York Times hat Djokovic aber seine Position als Präsident des Spielerrats aber zurückgelegt, ebenso wie Vasek Pospisil, der die Interessen der Spieler, die zwischen den Rängen 51 bis 100 klassiert sind, vertritt. Auch John Isner soll diesen Schritt gesetzt haben. Grund dafür soll der mangelnde Einfluss der Spieler auf die Entscheidungen der ATP sein, die auch die Agenden der Turnierveranstalter vertritt.

Djokovic möchte die ATP nicht ersetzen - aber den Spielern besser helfen

Die neuen Organisation soll laut New York Times „Professional Tennis Players Association“ heißen. Ein Dokument, mit dem Djokovic, Pospisil und Co. unter ihren Kollegen um Mitglieder geworben haben, wurde der renommierten Zeitung zugespielt. Darin steht unter anderem: „Das Ziel der PTPA ist nicht, die ATP zu ersetzen.“ Man wolle aber die Nöte und Sorgen der Spieler besser wahrnehmen.

Auffällig dabei: Die PTPA wendet sich Stand jetzt ausschließlich an männliche Profis: Einzelspieler bis Platz 500, Doppelspieler bis Position 200. Der zu Beginn der Corona-Pause auch von Roger Federer formulierte Gedanke, die ATP und die WTA zusammenzulegen, scheint damit erst einmal vom Tisch. Federer und Rafael Nadal, ebenfalls Mitglieder des ATP-Spielerrats, fehlen in New York aus verschiedenen Gründen.