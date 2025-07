Neues Gesicht für Bitpanda: Gael Monfils wird Global Brand Ambassador

Gael Monfils wird Global Brand Ambassador von Europas führender Krypto-Plattform Bitpanda und wird damit Teil der größten Krypto-Plattform in Europa.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.07.2025, 15:10 Uhr

© Getty Images Gael Monfils hat in Wimbledon 2025 wieder einmal sein Kämpferherz gezeigt

Bitpanda, Europas führende Krypto-Plattform, hat einen weiteren prominenten Namen aus der Tenniswelt für sich gewonnen: Der französische Tennisstar Gaël Monfils wird ab sofort als Global Brand Ambassador die Marke repräsentieren. Damit reiht er sich in eine beeindruckende Riege von Athleten wie Alexander Zverev, Stan Wawrinka und Dominic Thiem ein, die Bitpanda bereits auf der ATP Tour und darüber hinaus vertreten.

Monfils: “Krypto hat ich mich schon früh interessiert”

Monfils, bekannt für seine spektakulären Auftritte auf dem Tennisplatz und seine charismatische Ausstrahlung, bringt nicht nur sportlichen Glanz, sondern auch echte Begeisterung für Technologie und Innovation mit. „Ich bin immer schon von Technologie und Innovationen fasziniert gewesen“, erklärt Monfils. „Für Krypto habe ich mich schon früh interessiert, weil es dynamisch ist, sich ständig weiterentwickelt und den Menschen echte Kontrolle über ihre Investitionen gibt.“

Sein Interesse an Kryptowährungen begann bereits 2017, als er – angetrieben von Neugier – mit dem Trading startete. „Ich habe mein Portfolio aufgebaut, verschiedene Strategien ausprobiert, Fehler gemacht und viel gelernt. Es ist wie im Sport: Man muss Risiken managen, fokussiert bleiben und sich ständig anpassen.“

Authentische Partnerschaft - mehr als nur ein Logo

Die Partnerschaft mit Bitpanda ist für Monfils kein gewöhnliches Sponsoring. „Ich mache keine Partnerschaften nur um des Logos willen. Wenn ich einen Namen auf meinem Ärmel trage, dann weil ich respektiere, wofür das Unternehmen steht“, betont er. Bitpanda überzeugt ihn vor allem durch den Fokus auf Zugänglichkeit, Sicherheit und Regulierung – Werte, die für ihn beim Investieren entscheidend sind.

Ab sofort wird Monfils das Bitpanda-Logo bei allen ATP-Turnieren und Grand Slams tragen – so auch zuletzt in Wimbledon 2025, wo er in einem Fünf-Satz-Krimi gegen Ugo Humbert siegte und in Runde zwei nur knapp ausschied.

Doch die Zusammenarbeit geht weit über das Tragen eines Logos hinaus. Gemeinsam mit Bitpanda plant Monfils exklusive Inhalte, Meetups und Aktionen für die Community. Ziel ist es, das Thema Investieren greifbarer und weniger einschüchternd zu machen. „Ich hoffe, dass ich mit meiner Plattform dazu beitragen kann, dass Menschen sich trauen, sich mit ihrer finanziellen Zukunft auseinanderzusetzen – ganz ohne Expertenwissen.“

Perfektes Timing: Startschuss vor Roland Garros

Der Start der Partnerschaft fiel nicht zufällig mit dem Beginn von Roland Garros zusammen – dem Heimturnier des Franzosen. „Roland Garros ist immer emotional für mich. Hier bin ich als Fan aufgewachsen, hier hatte ich meine größten Momente. Mit einer neuen Partnerschaft in so einer Woche zu starten, gibt zusätzliche Motivation.“

Ein Champion mit Perspektive

Monfils ist nicht nur für seine sportlichen Erfolge bekannt – zuletzt wurde er der älteste ATP-Titelträger der Geschichte beim ASB Classic in Auckland –, sondern auch für seine Offenheit und Nahbarkeit. „Ich möchte nicht nur über mein Spiel sprechen, sondern auch darüber, wie ich mit Geld umgehe und was ich beim Investieren gelernt habe. Vielleicht kann ich so andere dazu inspirieren, sich ebenfalls mit ihrer Zukunft zu beschäftigen.“

Auf dem Platz bleibt Monfils weiterhin hungrig: „Ich genieße, was ich tue, und freue mich auf die nächsten Herausforderungen. Für mich zählt vor allem die Freude am Spiel und das Teilen dieser Momente mit meiner Familie und meinen Fans.“

Bitpanda und Gaël Monfils – eine Partnerschaft, die Sport, Innovation und finanzielle Selbstbestimmung auf einzigartige Weise verbindet.