Next Gen Finals: Jack Draper schlägt Lorenzo Musetti und komplettiert das Halbfinale

Jack Draper steht nach einem ungefährdeten Sieg über Lorenzo Musetti als vierter und letzter Spieler im Halbfinale der Next Gen Finals in Mailand.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.11.2022, 22:01 Uhr

© Getty Images Jack Draper steht in Mailand im Halbfinale

Enttäuschung für die italienischen Tennisfans: Lorenzo Musetti hat am Donnerstagabend den Einzug ins Halbfinale der Next Gen Finals in Mailand verpasst und ist wie seine Landsmänner Matteo Arnaldi und Francesco Passaro in der Vorrunde ausgeschieden. Musetti musste sich im letzten Gruppenmatch dem Briten Jack Draper in einem wahren Endspiel um das Semifinale mit 1:4, 0:4 und 3:4 (3) geschlagen geben.

Während Draper eine starke Leistung abrufen konnte und im Halbfinale am Freitag auf Brandon Nakashima trifft, erwischte Musetti einen rabenschwarzen Tag. Der 20-Jährige beging teils unerklärliche Fehler und musste seinem Kontrahenten nach nur 57 Minuten Spielzeit zum Sieg gratulieren.

Dominic Stricker, der bereits vor dem letzten Spieltag als Sieger der roten Gruppe festgestanden war, bestätigte im ersten Abendmatch unterdessen seine beeindruckende Form. Der Schweizer setzte sich gegen Chun-Hsin Tseng mit 4:2, 4:1 und 4:2 durch. Er bekommt es im Halbfinale mit Jiri Lehecka zu tun.

Hier das Tableau in Mailand