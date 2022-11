Next Gen Finals: Jiri Lehecka und Brandon Nakashima bestreiten Finale

Das Finale der Next Gen Finals in Mailand lautet Jiri Lehecka gegen Brandon Nakashima.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.11.2022, 23:03 Uhr

© Getty Images Jiri Lehecka steht im Finale

Jiri Lehecka hat am Freitag als erster Spieler das Endspiel der Next Gen Finals in Mailand erreicht: Der Tscheche setzte sich gegen den Schweizer Dominic Stricker dank einer starken Leistung mit 4:1, 4:3 (4), 2:4 und 4:1 durch.

Im Finale trifft Lehecka am Samstag auf Brandon Nakashima. Der Weltranglisten-49. schlug Jack Draper in einer äußerst umkämpften Partie mit 4:3 (6), 1:4 4:2 und 4:3 (5).

Lehecka und Nakashima standen sich bereits in der Gruppenphase gegenüber. Am Mittwoch behauptete sich der US-Amerikaner mit 4:1, 4:3 (2) und 4:2.

