NextGen Finals: Ciao, Mailand! Saudi-Arabien, wir kommen!

Die NextGen Finals ziehen um: Bislang haben sich die besten U-21-Spieler seit Einführung dieses Events stets in Mailand getroffen. In dieserm Jahr wird das Turnier erstmals in Saudi-Arabien ausgetragen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.04.2023, 14:49 Uhr

© Getty Imagges Mailand ist in diesem Jahr für die NextGen Finals mal raus

Selbst wenn Carlos Alcaraz theoretisch große Lust hätte, in Saudi-Arabien nach seinem zweiten Titel bei den NextGen Finals zu greifen, die Veranstaltung wird wohl ohne den US-Open-Champion von 2022 auskommen müssen. Alcaraz hat mit seiner NextGen-Phase abgeschlossen, wäre schon im vergangenen Jahr in turin bei den "Erwachsenen" gestartet, hätte ihn nicht sien Verletzung daran gehindert.

Auch Holger Rune könnte nach dem ansprechenden Saisonstart seinen Fokus schon auf Turin legen, womit die aktuelle Nummer zwei im Race zu den NextGen Finals auch eher unabkömmlich ist.

Nun, gut. Das wird der ATP bewusst gewesen sein, als sie das Turnier nun von Mailand nach Saudi-Arabien delogierte. Die ITF hat diesen Schritt ja (noch) gescheut - denn auch da stand (und steht vielleicht immer noch) die Idee im Raum, die Davis-Cup-Finalrunde in den arabischen Raum zu vergeben, konkret nach Abu Dhabi.

Aber gut: Wenn sid die UEFA ersnthaft überlegt, das Finale der Champions League 2026 in den USA zu spielen, dann bleibt es der ATP natürlich unbenommen, sich ebenfalls global zu orinetieren.