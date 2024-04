Nick Kyrgios - "Das Feuer brennt noch"

Nick Kyrgios scheint ernst mit seinem Comeback zu machen. Das lässt sich aus einem aktuellen Interview mit dem Australier schließen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.04.2024, 10:20 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios arbeitet an seinem Comeback

Nick Kyrgios hat sich in den vergangenen Monaten als TV-Kommentator und als Podcast-Gastgeber (zuletzt mit Frances Tiafoe) versucht, beides hat beim Publikum großen Zuspruch gefunden. In Wahrheit wollen die meisten Fans Kyrgios aber zurück auf dem Tennis-Court sehen. Und zwar in Wettkampfmontur. Und wie es aussieht, könnte es bald so weit sein.

Denn Kyrgios kündigte in einem Podcast der Australian Open an, dass er bald wieder loslegen würde. "Es war ganz sicher eines der härtesten Jahre meines Lebens, wenn es um das Tennis geht", erklärte Kyrgios. "Alles andere war großartig. Ich kann mich über nichts beschweren. Aber in Sachen Tennis habe ich ein paar wirklich harte Gespräche mit mir selbst gehabt."

Seinen letzten Auftritt auf der Tour hatte Kyrgios im Juni 2023 in Stuttgart. Damals unterlag er offensichtlich durch eine Verletzung beeinträchtig Yibing Wu in zwei Sätzen. Aus einem Start in Wimbledon, wo er im Jahr zuvor im Endspiel gestanden hatte, wurde nichts.

Kyrgios steigt nächste Woche ins Training ein

In letzter Zeit habe er sich gefragt, warum er sich das alles noch antue. Er brauche es nicht, aber irgendwie gäbe es offenbar doch noch einen Antrieb. "Ich weiß also, dass eim Bauch immer noch das Feuer lodert. Und das ist gut."

Wann genau er es wieder auf der Tour versuchen möchte, ließ Kyrgios offen. "Ich werde nächste Woche zum ersten Mal wieder ein paar Bälle schlagen. Sobald ich also wieder auf dem Court stehe, geht es darum, wieder durchzustarten, die Belastungen auf mein Handgelenk und meinen Körper auszuhalten."

Die Erwartungen von Nick Kyrgios an sich selbst sind indes nicht zu hoch. "Ich komme an einen Punkt meiner Karriere, an dem ich weiß, dass ich so viele Erfolge gefeiert habe, wie andere Athleten nicht einmal ein Viertel davon. Es wäre also selbstsüchtig von mir zu glauben, dass ich wieder zurückkomme und noch einmal das Finale in Wimbledon erreiche."