Nick Kyrgios: "Ich spiele nicht mehr wirklich für mich selbst"

Nick Kyrgios und die Australian Open. Das funktionierte bislang auch und vor allem aus einem Grund.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.12.2021, 11:57 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios möchte in Melbourne angreifen

12. Februar 2021. John Cain Arena. Nick Kyrgios und Dominic Thiem verwandeln gefühlt ganz Melbourne in ein Tollhaus. Drei Stunden und 21 Minuten lang duellieren sich die beiden Protagonisten, ehe der Österreicher das australische Publikum verstummen lässt und trotz eines 0:2-Satzrückstandes ins Achtelfinale einzieht.

Dieses Drittrundenmatch des vergangenen Jahres ist nur ein Beispiel dafür, wie wohl sich Kyrgios bei den Australian Open fühlt - und dafür gibt es gleich mehrere Gründe. "Ich habe in meiner Karriere viel an Motivation verloren. Heute spiele ich nicht mehr wirklich für mich selbst. Ich habe meine Stiftung, die NK Foundation, aber ich habe das Gefühl, dass ich für alle anderen spiele. Für alle Kinder und für alle, die sich in irgendeiner Weise unsicher fühlen oder wenig Selbstvertrauen haben" sagte der Australier in einem Video auf den offiziellen Australian-Open-Kanälen.

Der lautstarken Unterstützung in Melbourne darf sich Kyrgios auch im kommenden Jahr sicher sein, zeigte sich der 26-Jährige im Zuge der Corona-Pandemie oder während der Buschfeuer in Australien doch äußerst solidarisch mit seinen Landsleuten: "Ich kann mich mit all diesen Menschen identifizieren. Als ich aufgewachsen bin, war ich ein bisschen übergewichtig und jetzt habe ich jedes Mal, wenn ich auf den Platz gehe, das Gefühl, für viele Menschen zu spielen."

Wie es um die sportliche Form des aktuellen Weltranglisten-93. bestellt ist, steht aktuell noch in den Sternen. Sein bis dato letztes Spiel bestritt Kyrgios beim Laver Cup Ende September, beim ATP-250-Turnier in Melbourne (4. bis 9. Januar) wird er nun sein Comeback geben. Aufgrund seiner aktuellen Ranglistenplatzierung benötigt der 26-Jährige eine Wildcard, die ihm von den Veranstaltern am Dienstag auch zugesichert wurde.