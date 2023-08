Nick Kyrgios: Kein Kanada, keine Top 100 mehr

Mit seiner Absage für das ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto wird Nick Kyrgios aus den besten 100 Spielern der Weltrangliste fallen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.08.2023, 18:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Nick Kyrgios im vergangenen Jahr in Montreal

Tja, wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Da stand Rafael Nadal noch auf Position drei der ATP-Weltrangliste (hinter Daniil Medvedev und Alexander Zverev). Nick Kyrgios war zwar nur an Position 63 notiert, sollte aber schon bald in Washington 500 Punkte holen (und war, neben Novak Djokovic, derjenige Spieler, dem das Streichen der Zähler in Wimbledon am meisten geschadet hat).

Nun aber sieht es so aus, dass sich Nadal bis auf weiteres vom Tenniszirkus verabschiedet hat. Das Comeback des spanischen Matadors ist zwar für Anfang 2024 angekündigt, da schwingt aber auch ziemlich viel Optimismus mit. In den ATP-Charts wird Nadal noch auf Platz 139 geführt, ist also längst dreistellig.

Kyrgios kann Titel in Washington nicht verteidigen

Dasselbe Schicksal wird nun Nick Kyrgios ereilen. Der Australier hat in der laufenden Saison nur ein einziges Match bestritten, eben dieses in Stuttgart gegen Yibing Wu sang- und klanglos verloren. In Wimbledon gab Kyrgios zwar eine Eröffnungs-PK, sportlich konnte der Mann aus Canberra aufgrund anhaltender Beschwerden im Knie nichts zum Turnier an der Church Road beitragen.

Da kommt es nicht überraschend, dass Kyrgios nun auch auf einen Start beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto verzichten muss. In Washington konnte 28-Jährige zur Titelverteidigung auch nicht antreten. Damit falle Kyrgios insgesamt 680 Punkte aus der Wertung. Und der Spieler selbst aus den Top 100.