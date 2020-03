Nick Kyrgios - Keine Matches, keine Ausraster, keine Sperre

Die ATP-Tour ruht. Und während alle Spieler sicherlich gerne wieder wettkampfmäßig aufschlagen würden, profitiert Nick Kyrgios immerhin in einer Hinsicht: Er kann nicht gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.03.2020, 16:15 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios kommt auch ohne Tennis ganz gut klar

Ende September 2019 hatte die ATP unter dem Eindruck der jüngsten Verfehlungen von Nick Kyrgios beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati (Dort hatte sich der Australier mit zwei intakten Schlägern kurz in die Kabine verabschiedet, um diese zu zertrümmern. Allerdings hatten Kameras der Zerstörungsakt eingefangen) eine Bewährungsstrafe über einen Zeitraum von 16 Wochen ausgesprochen. Diese würde in Kraft treten, leistete sich Kyrgios sich innerhalb eines halben Jahres einen gravierenden Verstoß gegen die Etikette der ATP-Tour.

Nun, Kyrgios hat es sportlich genommen - und sich nach einem Kurzeinsatz in Asien einfach vom aktiven Spielbetrieb zurückgezogen. Die Rückkehr 2020 fiel beim ATP Cup beinahe brillant aus, Kyrgios gewann alle Spiele der Gruppenphase, musste sich im Viertelfinale gegen Spanien aber Roberto Bautista-Agut geschlagen geben. Und das nicht zu knapp. Bei den Australian Open war bei Rafael Nadal Schluss, mit zwei verlorenen Tiebreaks am Ende.

In Acapulco nur ein Satz für Kyrgios

Seitdem wird Nick Kyrgios aber wieder von Verletzungen geplagt, der Versuch einer Titelverteidigung in Acapulco scheiterte schon in Runde eins bei Ugo Humbert. Und das nach nur einem gespielten Satz, was von den Zuschauern nicht goutiert wurde.

Hätte die ATP im Moment nicht ganz andere Probleme, könnte man natürlich die Frage stellen, ob die Bewährungsfrist für Kyrgios mittlerweile verstrichen ist. Oder ob die lange Auszeit während der Herbstsaison und natürlich auch die Wochen nach dem Davis Cup in Madrid nicht angerechnet werden.

Kyrgios selbst wird sich darüber womöglich gar nicht so viele Gedanken machen: Keine Matches, keine Ausraster, keine Sperre. So könnte die Rechnung des Mannes aus Canberra aussehen. Dort übrigens scheint Nick Kyrgios den Übergang in die unverhofften Tennisferien gut geschafft zu haben, wie Bilder aus den sozialen Medien nahelegen.