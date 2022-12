Nick Kyrgios sagt Last-Minute für den United Cup ab

Nick Kyrgios wird nicht wie geplant am United Cup teilnehmen. Der Australier gab einen Tag vor Turnierstart seine Absage bekannt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.12.2022, 08:36 Uhr

Nick Kyrgios nimmt nicht am United Cup teil

Schlechte Nachrichten für das australische United-Cup-Team: Wie am Mittwochmorgen (MEZ) bekannt wurde, wird die Nummer eins des Landes, Nick Kyrgios, nicht wie geplant für das Nationalteam an den Start gehen. Anstelle des Weltranglisten-22. rückt nun - wie bereits beim Davis Cup - Alex de Minaur auf die Nummer-eins-Position.

Jason Kubler komplettiert das Line-up bei den Herren, bei den Damen gehen Ajla Tomljanovic und Zoe Hives an den Start. Ersatzspieler sind John Peers, Madison Inglis und Sam Stosur. Erst bei den Davis Cup Finals vor wenigen Wochen hat das australische Team im Verbund überraschen können: Dort erreichten de Minaur & Co - ebenfalls ohne Nick Kyrgios - das Endspiel.

Ist Kyrgios fit?

Für das Team ist die Last-Minute-Absage nichtsdestotrotz ein Dämpfer, zumal das Auftaktmatch gegen Großbritannien bereits am morgigen Donnerstag auf dem Programm steht. Neben den Briten um Cameron Norrie sind auch die Spanier mit Rafael Nadal, Paula Badosa & Co Gruppengegner der Lokalmatadoren aus Down Under.

"Nick erlitt eine Knöchelverletzung, als er in Dubai spielte, und er wurde von seinem Team darauf hingewiesen, dass er zwei Wochen vor den Australian Open Vorsichtsmaßnahmen treffen muss, um sich die besten Chancen zu geben, fit und gesund zu sein", wird ein Mitglied des Teams Kyrgios in australischen Medien zitiert.

Nick Kyrgios hingegen wirft mit seiner kurzfristigen Absage natürlich Fragezeichen ob seines Fitnesszustands auf. Der Australier hat in der Saison 2022 erstmals das Endspiel eines Grand-Slam-Turniers im Einzel erreicht und galt auch bei den US Open als Mitfavorit auf den Titel. Vor Heimpublikum bei den Australian Open wäre das natürlich ebenso der Fall. Wenn der 27-Jährige denn fit ist.