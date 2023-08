Nick Kyrgios sagt Teilnahme bei Showturnier in Frankfurt ab

Nick Kyrgios wird beim Ultimate Tennis Showdown in Frankfurt vom 15.-17. September nicht dabei sein.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.08.2023, 07:33 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios wird nicht beim Ultimate Tennis Showdown in Frankfurt teilnehmen.

Wie die Veranstalter am Montag bekannt gaben, wird der 28-jährige Australier im September beim Gastspiel der neuen UTS in der Main-Metropole verletzungsbedingt fehlen. Bereits vor einigen Tagen sagte Kyrgios seine Teilnahme bei den US Open ab. Damit wird der umstrittene Star der Tour auch weiterhin dem Court fern bleiben. Einen Ersatz für Kyrgios wird in Kürze bekanntgegeben.

Der Ultimate Tennis Showdown wird Mitte September als zweites von vier weltweiten Events in Frankfurt stattfinden. Neben Kyrgios, der sicherlich eines der großen Zugpferde der neuen Tour ist, sind sieben weitere Spieler für das Turnier angekündigt. U.a. werden Daniil Medvedev, Andrey Rublev und Gael Monfils aufschlagen.

Die UTS-Tour zeichnet sich durch innovative Ideen aus, die das Spiel schneller machen sollen. Gespielt wird zum Beispiel in vier Vierteln statt Sätzen, dazu gibt es keinen zweiten Aufschlag. Patrick Mouratoglou legte in der Coronazeit den Grundtsein für die UTS Tour, als während des Lockdowns auf der Anlage der Mouratoglou Academy Turniere in diesem Format durchgeführt wurden. Seit diesem Jahr ist der Ultimate tennis Showdown als eigene Tour weltweit vertreten.