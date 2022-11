Nick Kyrgios scherzt auf Instagram mit Novak Djokovic - und kündigt Start in Serbien an?

Nick Kyrgios hat in einem großen Q&A über Instagram eine mögliche Teilnahme beim ATP-250-Event von Serbien öffentlich gemacht. Zudem teilte der Australier eine gut gelaunte Unterhaltung mit Novak Djokovic.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 08.11.2022, 12:17 Uhr

Schlägt Nick Kyrgios kommende Saison in Serbien auf?

Nick Kyrgios und Novak Djokovic scheinen mehr und mehr zueinander zu finden. Während sich das Duo in den vergangenen Jahren über weite Strecken alles andere als wohlgesonnen war, hat sich die Situation spätestens seit der missglückten Einreise des Serben zu den Australian Open Anfang des Jahres massiv verändert. Auch, weil sich Kyrgios in dieser schwierigen Situation entschlossen hinter den Serben stellte. Und auch in diesem Jahr für eine Teilnahme des Rekordsiegers plädiert.

Ein weiterer Auswuchs des guten Verhältnisses: bestens gelaunte Unterhaltungen in den sozialen Medien, vorrangig über Instagram. Nachdem Novak Djokovic nämlich zuletzt auf ein Video des Australiers, wo dieser servierend zu sehen ist, nachgefragt hatte, ob das denn seine Aufschlagvorbereitung sei, die hier zu sehen ist, antwortete Kyrgios ausgelassen: "Das ist so lustig. Deine ist schlimmer. Kumpel, du brauchst 47.283.728 (Anm. in Worten: Siebenundvierzigmillionen-zweihundertdreiundachtzigtausendsiebenhundertachtundzwanzig) Stunden, um zu servieren."

Schlägt Kyrgios in Serbien auf?

Djokovic ließ sich von diesem - zugegeben nicht ganz ernst gemeinten - Angriff nicht aus der Ruhe bringen: "Du hast recht. Manchmal, aber nicht immer. Ich muss an deiner Ultraschallgeschwindigkeitsroutine arbeiten", schrieb Djokovic. Kyrgios teilte diesen Chat via Screenshot - und meinte, dass er es niemals für möglich gehalten hätte, Unterhaltungen wie diese zu führen. Damit spricht der Mann aus Canberra wohl auch auf das Verhältnisse der beiden in der jüngeren Vergangenheit an.

Und die Beziehung zwischen den beiden Topstars, sie könnte schon bald einen weiteren Boost erhalten. Wie Kygios nämlich unverblühmt über Instagram ankündigte, plane dieser, bei den Serbia Open im kommenden Jahr an den Start zu gehen. "Novak und ich werden nächstes Jahr in seiner Heimtstadt ein Rematch haben", so der Australier, der offenbar noch nicht im Bilde ist, dass das ATP-250-Event im kommenden Jahr von Belgrad nach Banja Luka übersiedeln wird. Fest steht hingegen: die Turnierveranstalter befinden sich bereits in Gesprächen mit dem Australier.