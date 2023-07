Nick Kyrgios: „Wegen Partys fühlt sich mein Körper an wie bei einem 57-jährigen“

Mit dem UTS-Event kehrte hochklassiges Tennis nach mehrjähriger Pause in Form des Show-Events nach Los Angeles zurück. Neben dem Spektaktel auf dem Platz sorgte vor allem Nick Kyrgios für Entertainment abseits des Courts.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.07.2023, 13:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Nick Kyrgios lässt es auch abseits des Courts krachen.

Selbst zum Schläger gegriffen hat Nick Kyrgios beim „Ultimate Tennis Showdown“ in Los Angeles nicht. Der 28-jährige Australier, der in diesem Jahr nach der Absage der Australian Open aufgrund einer Knieoperation am Meniskus nur ein Match beim ATP-Turnier in Stuttgart bestreiten konnte und auch in letzter Minute für Wimbledon passen musste, wurde durch den Franzosen Benoit Paire ersetzt. Dennoch ließ es sich der angekündigte Kyrgios nicht nehmen, am Rande des Turniers auf seine Art und Weise Klartext zu reden.

Dauerhaftes Rätsel um seinen Rücktritt

Bei kaum einem aktuellen Spieler wird die Frage nach dem Rücktritt von der aktiven Karriere so häufig thematisiert wie bei dem Australier. Den groben Zeitplan, dass er in den nächsten fünf Jahren seine Karriere beenden möchte, stellte er im letzten Dezember mit der Ankündigung, dass er hoffentlich einen Grand Slam gewinnen könne und dann in den Ruhestand gehen könne, schon etwas in Frage. Als er in Los Angeles erneut auf das Thema angesprochen wurde, kommentierte er: „Der Zeitplan ist außer Kontrolle, ich werde alt. Ich bin 28, aber nach all dem Trinken und Feiern fühle ich mich wie 57.“

Hoher Preis für absoluten Erfolg

Persönlich schwierig sieht Kyrgios nach wie vor den Aufwand, der für eine absolute Top-Platzierung zu erbringen ist. „Es scheint, je besser du bist, desto mehr will jeder ein bisschen mehr von dir und es wird stressiger. Es ist viel Arbeit und ich möchte einfach essen und trinken können was ich möchte.“ Trotzt Bewunderung für den Rekord-Grand Slam-Sieger Novak Djokovic aus Serbien liegt ihm eine ähnlich lange Karriere fern: „Es gibt keine verdammte Chance, dass ich bis 33 spiele. Es ist ein harter Lebensstil und eine unglaubliche Hingabe, die diese Jungs an den Tag legen. Ich habe letztes Jahr ein bisschen etwas davon getan, um der Welt zu zeigen, dass ich immer noch einer der besten bin.“

Abkehr vom Rampenlicht

Die Feierlaune von Kyrgios bleibt auch den Tennisfans weltweit nicht verborgen und wird von der Boulevard-Presse stetig thematisiert. 2017 wurde er nach seinem Wimbledon-Rückzug wegen einer Hüftverletzung in den frühen Morgenstunden beim Verlassen eines Londoner Clubs in Begleitung von zwei glamourösen Frauen gesichtet. Zwei Jahre später berichtete sein Agent, dass er ihn nach der Niederlage gegen Nadal um 4 Uhr morgens aus dem Pub zerren musste. Auch an der Seite seiner Freundin Costeen Hatzi wurde er 2022 nach verlorenem Finale gegen Djokovic um 3 Uhr beim Verlassen eines Londoner Nachtclubs fotografiert. Diese Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit wird der Weltranglisten-35. bestimmt nicht vermissen, wie er einem Journalisten direkt mitteilte: „Ich verspreche dir, wenn ich weg bin, wirst du mich nie wieder sehen.“