Nick Kyrgios: "Werden nie verstehen, welchem Druck ich ausgesetzt bin"

Nick Kyrgios hat gegenüber CODE Sports neuerlich Entwarnung ob seiner Verletzung für die Australian Open gegeben. Ein Turnier, bei dem sich der Lokalmatador ganz besonderem Druck ausgesetzt fühlt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.01.2023, 19:53 Uhr

Nick Kyrgios steht laut eigenen Angaben unter immensem Druck

Zurückhaltend ist wohl kein Adjektiv, das häufig in Zusammenhang mit dem Namen Nick Kyrgios angewandt wird. Zu aufmüpfig agiert der Australier auf dem Platz, zu selten nimmt sich der Mann aus Canberra abseits dessen ein Blatt vor dem Mund. Was sich Nick Kyrgios gerade denkt, das findet wohl früher oder später auch den Weg in die Medien.

Und so macht der 27-Jährige im Vorfeld der Australian Open auch keinen Hehl daraus, dass er sich in den kommenden Tagen einem ganz besonderen Druck ausgesetzt fühle: "Die Menschen werden nie verstehen, unter welchem Druck ich in dieser Zeit des Jahres stehe", sagte Kyrgios bei CODE Sports. "Es ist schwer, in die Gänge zu kommen. Wenn ich mich gut fühle, weiß ich, dass ich da raus gehen und gutes Tennis spielen kann."

Entwarnung bei Verletzung

Aktuell laboriert der Weltranglisten-22. an einer Knöchelverletzung, die ein Antreten bei zwei Vorbereitungsturnieren für die Kyrgios im Vorfeld der Australian Open eigentlich genannt hatte, unmöglich machte. Diese behinderte den 27-Jährigen nun jedoch keineswegs, körperliche Beschwerden werden in wenigen Tagen in Melbourne demnach wohl kaum eine Rolle spielen.

Ein Mann, der bei den Australian Open hingegen sehr wohl eine Rolle spielen wird, ist Novak Djokovic, mit dem Kyrgios zuletzt deutlich besser warmzuwerden scheint: "Wir hatten in der Vergangenheit unsere Differenzen. Was ihm vor einem Jahr widerfuhr, war schwer anzusehen. Meiner Meinung nach wurde er nicht fair behandelt, also habe ich meine Meinung geäußert", sagte der Australier. "Ich glaube, wir stehen am Anfang einer guten Beziehung." So könne sich Kyrgios durchaus ein Exhibition-Match mit dem Seriensieger vorstellen - etwa im Vorfeld der Australian Open. Vielleicht auch deshalb, um etwas Druck herauszunehmen.