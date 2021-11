Nikola Mektic und Mate Pavic beenden Jahr 2021 als Weltranglistenerste

Nikola Mektic und Mate Pavic werden das Jahr 2021 als Nummer eins der Doppel-Weltrangliste abschließen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.11.2021, 21:29 Uhr

© Getty Images Mate Pavic und Nikola Mektic beenden das Jahr als Nummer eins der Welt

Nicht nur Novak Djokovic durfte sich am Samstag darüber freuen, die Spielzeit Jahr 2021 als Nummer eins der Welt abzuschließen: Auch Nikola Mektic und Mate Pavic fixierten am gleichen Tag wie der serbische Superstar ihre Spitzenposition am Ende des laufenden Jahres.

Die beiden Kroaten gewannen in ihrer ersten gemeinsamen Saison auf der Tour neun Turniere, darunter Wimbledon und die Olympischen Spiele. Mektic/Pavic gewannen zudem 56 ihrer ersten 61 Matches, zuletzt lief es allerdings nicht mehr ganz so rund: Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy schieden sie sogar bereits in der zweiten Runde aus.

Dennoch hatten die beiden am Samstag Grund zur Freude. "Ich denke, es ist eine große Leistung. Natürlich hatten wir ein großartiges Jahr und wir freuen uns darauf, dieses Jahr in Turin bei den Finals zu spielen und zu versuchen, das Jahr so zu beenden, wie wir es begonnen haben", sagte Pavic, der ein Jahr nach 2018 und 2020 bereits zum dritten Mal als Branchenprimus abschließt.

Sein Partner jubelte hingegen über eine Premiere. "Das war definitiv eines meiner Ziele, als ich sah, wie die Dinge liefen. Ich denke, es ist eine ziemlich gute Leistung, das ganze Jahr mit wirklich schönen Siegen und großartigen Turniersiegen mit der Nummer eins zu krönen", meinte Mektic.