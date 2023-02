Noskova: „Serena Williams ist die Beste aller Zeiten“

Linda Noskova, ein aufgehender Stern am WTA-Himmel, ist beim WTA-Tour-250-Turnier in Linz schon am Dienstag ausgeschieden. Davor sprach sie über ihre Ziele und ihr großes Vorbild.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 08.02.2023, 09:08 Uhr

© Alexander Scheuber / Getty Images Linda Noskova beim Interview am Montag in Linz

Linda Noskova , 18 Jahre alt, ist als Nummer 50 der Weltrangliste und mit vierl Vorschusslorbeeren nach Linz gekommen. Das Aus in Runde eins am Dienstag gegen Alison van Uytvanck kam überraschend - hatte die Tschechin in der vergangegen Woche in Lyon doch das Viertelfiale und zu Beginn des Jahres in Adelaide als Qualifikantin sogar das Endspiel erreicht (das sie dann gegen Aryna Sabalenka verlor).

Vor ihrem ersten Start in Linz hatte die Teenagerin in einer kleinen Presserunde ein ewenig Auskunft über sich und ihre Vorstellungen gegeben.

Ziele und Mindset

Als Ziel für dieses Jahr gab sie an: „Letztes Jahr habe ich gesagt, ich möchte das Jahr um die Top 100 beenden. Damit war ich auf jeden Fall erfolgreich. Aber ich werde mir keine Nummern mehr als Ziele setzten. Ich will einfach mein gesamtes Spiel verbessern.“ Dabei sollen ihr auch ihre Mentalität und ihre Hobbies außerhalb des Platzes helfen. „Ich lasse mich nicht auf Tennisdrama ein. Ich versuche, es einfach zu halten, mich auf jeden Ball zu fokussieren und nicht zu viel nachzudenken.“ Ihr Lieblingsschlag, ergänzt sie noch, sei die Rückhand die Linie entlang.

Vorbild Serena

Die Frage nach ihrem Idol, war einfach für sie zu beantworten: „Ich sehe zu Serena Williams auf. Sie ist die beste aller Zeiten für mich.“ Da ist sie nicht alleine. So gut wie alle aktiven WTA-Spielerinnen haben schon über Serena und ihren Einfluss auf das Frauentennis geredet. Wie sollte eine 23-fache (Einzel) Grand-Slam-Siegerin auch kein Vorbild sein?