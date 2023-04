Novak Djokovic - Alles beim Alten in Monte-Carlo

Novak Djokovic hinterließ bei seinem Achtelfinalauftritt in Monte-Carlo einen schwachen Eindruck. Ein Bild, das man aus der Vergangenheit kennt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.04.2023, 21:13 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic musste sich früh aus Monte-Carlo verabschieden

Das ganz große Ziel, daraus machte er bereits vor Beginn der Sandplatzsaison kein großes Geheimnis, sind für Novak Djokovic auch in diesem Jahr wieder die French Open in Paris. Und so überraschte es nicht sonderlich, dass der Weltranglistenerste beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo noch nicht auf der Höhe seines Schaffens agierte.

Bei der Dreisatzniederlage gegen Lorenzo Musetti zeigte Djokovic seine bisher wohl schwächste Saisonleistung. "Mein Gefühl ist schrecklich, nachdem ich so gespielt habe, ganz ehrlich", erklärte der 35-Jährige. Welchen Anteil mögliche Ellbogenprobleme daran hatten, wollte er nach dem Match unterdessen nicht verraten.

Allzu große Sorgen dürfte Djokovic die Niederlage im Fürstentum aber nicht bereiten. Seit seinem Turniersieg im Jahr 2015 kam der 22-fache Grand-Slam-Sieger in Monte-Carlo nie über das Viertelfinale hinaus. "Ich glaube nicht, dass es eine Katastrophe ist", meinte Djokovic nach dem Match wohl auch deswegen.

In dieser Woche steht für Djokovic das ATP-250-Turnier in Banja Luka auf dem Programm. Dort könnte er in der zweiten Runde auf Stan Wawrinka treffen.