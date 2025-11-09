Novak Djokovic auch ohne ATP-Finals weiter auf Rekordjagd

Novak Djokovic treibt seine Legendenbildung im hohen Tennisalter weiter voran. Trotz seiner Absage für die ATP Finals lockt den Serben weiterhin die Rekordjagd.

von SID / Redaktion

zuletzt bearbeitet: 09.11.2025, 17:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Auch ohne ATP-Finals und Weltranglistenposition 1 setzt sich Novak Djokovic noch rekordige Ziele.

Novak Djokovic kostete den Triumph in seiner neuen Wahlheimat Athen voll aus. Der Rekordjäger ließ sich glücklich auf den Boden fallen und posierte strahlend mit dem 101. Siegerpokal seiner grandiosen Karriere - kurz darauf aber überbrachte er seinen Fans eine schlechte Nachricht.

Er habe sich wirklich auf Turin gefreut, schrieb Djokovic in den Sozialen Medien und spielte damit auf die ATP Finals an. "Leider muss ich mitteilen, dass ich aufgrund einer anhaltenden Verletzung nicht teilnehmen kann", so der Serbe. Der frisch gekürte älteste Turniersieger in der Geschichte der Profi-Tour lässt das Turnier der acht Jahresbesten wie im Vorjahr aus.

Es tue ihm wirklich leid für seine Anhänger, ließ Djokovic noch wissen, aber seine Schulter lasse eine Teilnahme in Turin einfach nicht zu. Ersetzt wird der Serbe vom Italiener Lorenzo Musetti - dem Mann, den er im Endspiel zuvor noch niedergerungen hatte.

Und obwohl der 38 Jahre alte Djokovic beim 4:6, 6:3, 7:5 einen fast unverschämt fitten Eindruck hinterlassen, so gar nicht verletzt gewirkt und die Fans mit spektakulären Einlagen begeistert hatte: Überraschend kam die Absage nicht. Vielmehr setzt Djokovic damit eine Entwicklung fort, die sich durch den Spätherbst seiner großen Karriere zieht.

Der Grand-Slam-Rekordsieger ist immer noch mehr als konkurrenzfähig, was unter anderem vier Major-Halbfinalteilnahmen 2025 belegen, aber er ist längst nicht mehr der Alles-Spieler vergangener Jahre. Stattdessen sucht er sich seine Turniere im gehobenen Tennisalter gezielt aus und plant dazwischen mehr Regenerationspausen ein.

Bei den Australian Open im Januar zum Beispiel dürfte er erneut seine Chance wittern, sich doch noch den magischen 25. Major-Titel zu greifen. Der würde ihn auch geschlechterübergreifend zum alleinigen Rekordhalter machen. Die ATP Finals, immerhin das fünftwichtigste Event im Tenniskalender, scheinen den siebenmaligen Gewinner hingegen nicht mehr zu reizen.

Alexander Zverev hat damit einen potentiellen Halbfinalgegner aus den Top-Fünf der Weltrangliste weniger.