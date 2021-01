Novak Djokovic begeistert Fans vom Balkon aus

Die Sonder-Behausung In Adelaide für Djokovic, Nadal, Thiem und Co. ist durchaus umstritten. Immerhin aber hat Novak Djokovic ein paar junge Tennisfans glücklich gemacht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.01.2021, 12:04 Uhr

© Screenshot Novak Djokovic

Warum nicht mal eine Talentprobe beim aktuell besten Tennisspieler ablegen? Das dachten sich wohl ein 11- und ein 15-Jähriger in Adelaide. Die beiden Tennisverrückten hatten rausgefunden, wo Djokovic, Nadal, Thiem und Co. in Adelaide hausen - und Djokovic auf seinem Balkon entdeckt.

"Novak kam mit seinem Buch an, hat mit uns gesprochen und gemeint: Schlagt doch ein paar Bälle hier unten!" Gesagt, getan - zur großen Freude der Welt-Nummer 1. Die offenbar einen großen Eindruck bei den Jungs hinterließ. "Vielen Dank, Novak, mein Sohn und sein Freunde fanden es toll", schrieb Jason Aldridge, Vater einer der Jungs. "Beide sind große Fans und Tennis ist ihre große Liebe. Diesen Moment werden sie für immer bewahren. Du bist ein großes Vorbild für die kommende Generation an Tennisspielern."

Damit aber nicht genug: Auch ein paar erwachsenere Djokovic-Fans haben mittlerweile die Bleibe ihres Helden ausgemacht und den 33-Jährigen mit Tänzen und Musik beglückt...

Djokovic: "Wir sind auch Entertainer"

Auch der Radiosender Mix102.3 Adelaide, einer mit den besten Songs der 80er, 90er und den größten Hits von heute, hat sich die Djokovic-Unterbringung zunutze gemacht. Der Sender ist gegenüber des Spielerhotels beheimatet und begrüßte die Tennisstars bereits mit großen Plakaten und dem Aufruf: "Wenn ihr euch langweilt, ruft uns an!"

Was Djokovic offenbar getan hat. Moderator Mark Soda erinnerte an eine Episode vor einigen Jahren in Melbourne, als es geregnet habe und Djokovic zu gemeint habe: "Es regnet, aber die Leute haben Geld gezahlt für ihre Tickets, wir müssen sie unterhalten." Djokovic erklärte: "Wir sind als Athleten auch Entertainer. Die Leute kommen, um uns spielen zu sehen und eine gute Zeit zu verbringen. Sie wollen eine tolle Performance - aber auch heimgehen mit schönen Erinnerungen, sie wollen über dieses Erlebnis reden. Das ist mir sehr bewusst, daher versuche ich, so viel wie möglich zurückzugeben."