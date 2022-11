Novak Djokovic: Die Enttäuschung soll in Turin weichen

Trotz seiner Finalniederlage beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy fühlt sich Novak Djokovic für die ATP Finals in Turin bestens gerüstet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.11.2022, 13:10 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic startet in Turin als Topfavorit

Die Chancen waren für Novak Djokovic am Sonntag durchaus da, seinen siebenten Titel in Paris-Bercy zu holen. Doch erstmals in seiner Karriere verspielte der Serbe in einem ATP-Masters-1000-Finale einen Satzvorsprung, Holger Rune erwies sich beim 3:6, 6:3 und 7:5-Erfolg letztlich vor allem in den entscheidenden Phasen als etwas stabilerer Spieler.

Dennoch zeigte sich Djokovic mit seinen Leistungen in der französischen Hauptstadt durchaus zufrieden. Aus diesem Grund sei für ihn auch bei den ATP Finals in Turin viel möglich, so der Serbe. "Natürlich bin ich enttäuscht über die heutige Niederlage, aber ich war sehr nah dran. Es waren nur sehr wenige Punkte, die über den Sieger entschieden haben. Aber das Niveau meines Tennisspiels ist hoch. Ich denke, dass ich gute Chancen habe", meinte der 21-fache Grand-Slam-Champion mit Blick auf das Jahresabschlussturnier.

Djokovic gibt Entwarnung

Vor einem Jahr - bei der Premiere in Turin - verlor Djokovic im Halbfinale knapp gegen den späteren Sieger Alexander Zverev, 2022 will der langjährige Weltranglistenerste nun seinen ersten Titel in der italienischen Metropole holen. "Jedes Match dort ist wie ein Endspiel. Es gibt keine leichten Spiele. Man muss fit und frisch sein", erklärte Djokovic.

Sorgen um seine Fitness macht sich Djokovic indes nicht. Im dritten Satz des Paris-Endspiels ließ sich der 35-Jährige am linken Bein behandeln, ein vorzeitiges Saisonende kommt für ihn aber nicht infrage: "Es ist normal, wenn man Tag für Tag spielt, dass sich hier und da etwas verspannt. Aber ich habe keine Verletzung."