Novak Djokovic: Erst der Grand Slam, dann der Davis Cup

Novak Djokovic kann am heutigen Sonntag den dritten Schritt in Richtung Grand Slam machen. Im Herbst plant Djokovic dann, für das serbische Davis-Cup-Team anzutreten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.07.2023, 19:46 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wird wohl wieder im Davis Cup aufschlagen

Heute kann Novak Djokovic in Wimbledon das nächste Kapitel seiner unglaublichen Geschichte schreiben, im Finale gegen Carlos Alcaraz (ab 15 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker) seinen achten Titel an der Church Road und das 24. Major-Championat holen. Im Herbst aber, am besten nach der Vollendung des Kalender-Grand-Slams bei den US Open, will Djokovic für Serbien auch wieder im Davis Cup antreten. Das berichtet das Portal „tennismajors“.

Spanien ist gemeinsam mit Spanien, der Tschechischen Republik und Südkorea in Gruppe C der Zwischenrunde gelost worden, gespielt wird in Valencia. Serbien hatte sich im Februar mit einem 4:0 gegen Norwegen für diese Runde qualifiziert.

Djokovic mit Serbien schon 2010 Davis-Cup-Champion

„Ja, ich werde in diesem Jahr spielen und ich freue mich darauf“, erklärte Djokovic nach seinem Halbfinal-Erfolg in Wimbledon gegen Jannik Sinner. „Im letzten Jahr hatte ich darauf gehofft, zu den Jungs zum Finalturnier dazuzustoßen, aber leider haben sie es nicht aus der Gruppe geschafft. Auch wenn es eine harte Gruppe war.“

In seiner Karriere hat Novak Djokovic insgesamt 45 Einzel für Serbien bestritten, 38 davon gewonnen. Im Doppel lautet die Bilanz 4:6. 2010 führte Djokovic das serbische Team mit zwei Einzelsiegen gegen Gilles Simon und Gael Monfils zum Finalsieg über Frankreich. Damals wurde der Sieger allerdings noch im klassischen Format ermittelt - und nicht wie seit 2019 in einem Turnier.