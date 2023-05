Novak Djokovic: Grünes Licht für die US Open!

Novak Djokovic wird in diesem Jahr an den US Open und den davor stattfindenden Turnieren in den USA und Kanada teilnehmen können. Das Impfmandat für Ausländer bei der Einreise in die USA wird am 11. Mai 2023 fallen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.05.2023, 15:22 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic bei den US Open 2021

Der genaueFitnesszustand von Novak Djokovic ist im Moment einigermaßen unbekannt, zuletzt in Banja Luka hinterließ der Weltranglisten-Erste bei seiner Niederlage gegen Dusan Lajovic jedenfalls einen angeschlagenen Eindruck. Für die kurzfristige Planung bedeutet dies, dass mit einem Antreten des Titelverteidigers Djokovic beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom zu rechnen ist. Aber man weiß es ja nicht: Richtig wichtig ist für den 22-maligen Grand-Slam-Champion aus Belgrad ja erst wieder die Veranstaltung in Roland Garros.

Mittel- bis langfristig kann Djokovic aber nun wieder mit einem vollen Sommerkalender planen. Je nachdem, wann er sich entscheidet, in den nordamerikanischen Turnierzirkus einzusteigen. Als erste Option böte sich Atlanta ab dem 24. Juni an, was natürlich nur als Scherz gemeint ist. So kurz nach Wimbledon wird sich Novak Djokovic sicherlich nicht wieder dem Wettkampfbetrieb aussetzen. Was auch für das 500er in Washington gilt.

Im letzten Jahr aber hatte Djokovic diese Optionen gar nicht. Da galt nämlich noch, dass Ausländer, die nicht gegen das Corona-Virus geimpft sind, gar nicht in die USA einreisen können. Diese Regelung wird mit dem 11. Mai 2023 fallen.

Realistischerweise wird Djokovic ab dem 13. August erstmals seit seiner Finalniederlage gegen Daniil Medvedev bei den US Open 2021 wieder in den USA aufschlagen. Dann findet nämlich das ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati statt. Der letzte große Test vor dem finalen Major der Saison in Flushing Meadows.