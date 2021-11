Novak Djokovic hat nur noch Rod Laver vor sich

Geht es nach der Erfolgsquote bei offiziellen Tennisturnieren bei den Männern, dann hat Novak Djokovic lediglich noch den großen Rod Laver vor sich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.11.2021, 15:36 Uhr

© Getty Images Rod Laver und Novak Djokovic 2019 in Melbourne

Gut: Jede Statistik, in der die Namen Rod Laver, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, John McEnroe, aber eben auch Juan Manuel Cerundolo vorkommen, sollte per se einmal kritisch hinterfragt werden. Vor allem, was der Linkshänder aus Argentinien in so prominenter Gesellschaft zu suchen hat. Nun: Cerundolo hat bislang an vier ATP-Turnieren teilgenommen, davon eines gewonnen (in Cordoba in diesem Jahr) und also eine Titelquote von 25 Prozent. Die Wettquoten darauf, dass Cerundolo im kommenden Jahr in derselben Statistik immer noch zwischen Jimmy Connors und Pete Sampras geführt wird, sollten aber nicht besonders hoch sein.

Mit seinem Sieg am vergangenen Sonntag in Paris-Bercy hat Branchenprimus Novak Djokovic seine Quote weiter verbessert, 86 Titel bei 267 Turnierstarts (32,2 Prozent) weisen den Serben als Zweiten der ewigen Rangliste hinter Rod Laver aus. „The Rocket“ kam bei 212 Starts auf 72 Championate (33,96 Prozent).

Djokovic vor Nadal und Federer

Ist ein Vergleich der Spitzenkönner Laver und Djokovic aber überhaupt zulässig und sinnvoll? Ersteres vielleicht, zweiteres ganz sicher nicht. Der Tennissport in den 1960er-Jahren war bei weitem nicht so global aufgestellt wie heutzutage (um genau zu sein: Die Australier und US-Amerikaner gaben den Ton an, ein paar Franzosen, Briten, Italiener und Südamerikaner durften ab und zu mitmischen), die Athletik spielte zur Glanzzeit von Rod Laver nur eine untergeordnete Rolle.

Nicht ausgeschlossen, dass Novak Djokovic mit weiteren brillanten Spielzeiten noch näher an Rod Laver heranrücken kann. Ob es allerdings zum absoluten Rekord von Jimmy Connors reicht, wird man sehen. Connors hat in seiner Karriere 23 Titel mehr gewonnen als Djokovic, das könnte beim eher sparsamen Turnierprogramm des 34-jährigen Belgraders eng werden. Andererseits: Die Wertigkeit der Titel von Connors lässt sich mit jenen von Djokovic nicht vergleichen. Letzterer steht bei 20 Majors, der US-Amerikaner beendete seine Karriere mit acht.

Murray möchte den Trend stoppen

Mehr Sinn macht da schon der Vergleich von Djokovic mit den großen Rivalen Rafael Nadal und Roger Federer. Und da hat Nole eindeutig die Nase vorne. Nadal liegt bei knapp über 30 Prozent, Federer bei 28,06. Dass sie damit Juan Manuel Cerundolo deutlich in die Schranken weisen, wird die derzeit pausierenden Großmeister hoffentlich zufrieden stimmen.

Andy Murray liegt noch bei einer Titelquote von über 17 Prozent, Tendenz aber fallend. In Stockholm versucht der Schotte derzeit, den Trend aufzuhalten.