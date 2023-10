Novak Djokovic: "Ich hätte mir keine bessere Saison wünschen können"

Novak Djokovic kehrt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy auf die Tour zurück. Bereits jetzt kann der Serbe mit seiner Saison mehr als zufrieden sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.10.2023, 09:42 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic kehrt in Paris-Bercy auf die Tour zurück

Noch ist die Tennis-Saison 2023 nicht ganz vorbei, doch Novak Djokovic ließ die laufende Spielzeit bereits kurz vor Beginn des ATP-Masters-1000-Events in Paris-Bercy Revue passieren. Und zeigte sich mit dem Erreichten dabei wenig überraschend rundum zufrieden.

"Ich hätte mir keine bessere Saison wünschen können", erklärte Djokovic, der drei der vier Grand-Slam-Turniere gewann und darüber hinaus in Wimbledon im Finale stand. "Wenn mir jemand zu Beginn der Saison gesagt hätte, dass ich nur ein Match davon entfernt sein würde, alle vier Majors zu gewinnen, hätte ich das sofort unterschreiben."

Nadal streut Djokovic Rosen

Insgesamt hält Djokovic nun bereits bei 24 Grand-Slam-Trophäen und hat in der GOAT-Debatte somit sämtliche Argumente auf seiner Seite. Unlängst wurde der 36-jährige Serbe sogar von seinem spanischen Dauerkonkurrenten Rafael Nadal als erfolgreichster Spieler aller Zeiten bezeichnet.

Satt ist Djokovic trotz seiner zahlreichen Erfolge aber noch lange nicht. "Meine größte Motivation ist natürlich immer noch die Liebe zum Spiel. Ich mag es wirklich, mich in Wettkämpfen zu messen", erklärte der Weltranglistenerste. Aus sportlicher Sicht seien die Grand-Slam-Events seine große Motivation.

Djokovic bei Olympia noch ohne Goldmedaille

Ein großes Ziel für Djokovic sind im kommenden Jahr auch die Olympischen Spiele in Paris. "Ich möchte bei den Olympischen Spielen wirklich gut abschneiden und mein Land gut vertreten", so der Serbe. Eine Goldmedaille fehlt Djokovic noch in seiner Sammlung.

Vorerst will Djokovic aber noch das Jahr 2023 als Weltranglistenerster abschließen. Im Race to Turin liegt der 24-fache Major-Champion derzeit 500 Punkte vor Carlos Alcaraz. Die Ausgangssituation vor dem Event in Paris-Bercy sowie den ATP Finals ist für Djokovic demnach eine durchaus brauchbare.

