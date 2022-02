Novak Djokovic: "Ich möchte wieder in der Rod Laver Arena spielen"

Novak Djokovic hat im serbischen Fernsehen ein ausführliches Interview über die Geschehnisse bei den Australian Open gegeben. Und auch über seine professionelle Zukunft gesprochen. Schließen

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.02.2022, 11:56 Uhr

Novak Djokovic hat einen turbulenten Jahresstart hinter sich

Lange war es still geworden, nun ist er wieder zurück: Kurz vor seinen ersten Auftritten seit der Ausweisung aus Australien zeigt Novak Djokovic nun wieder vermehrt Medienpräsenz. Auf ein Interview mit der BBC folgte ein ausführliches Gespräch im serbischen Fernsehen, in dem Novak Djokovic nicht nur die Geschehnisse in Down Under Revue passieren ließ, sondern auch einen Ausblick in Richtung Zukunft wagte.

Während Novak Djokovic also sehr, sehr viele schöne Dinge in Australien habe erleben dürfen, viele große Errungenschaften habe feiern dürfen, kamen die Ereignissen 2022 für den Serben "völlig überraschend", wie dieser erklärt. "Es wird schwer zu vergessen sein, aber ich möchte in der Zukunft nach Australien zurückkehren und wieder in der Rod Laver Arena spielen."

Djokovic wollte Finale nicht ansehen

Angesichts der Umstände sei das Turnier 2022 für den Serben freilich besonders schwierig anzusehen gewesen - insbesondere das Endspiel, wie der Branchenprimus verrät: "Es war nicht leicht für mich, das Finale zu sehen, aber ich musste es aufgrund der Umstände zu Hause sehen, obwohl ich es nicht wollte. Meine Frau und mein Sohn haben zugeschaut", zitiert Tennis Majors des Serben. Der Sohn, wie man weiß, klar pro-Nadal eingestellt.

Der Papa hingegen wollte dieses Endspiel nicht zu nahe an sich heranlassen: "Ich war neutral - wer auch immer gewonnen hat, ich habe verloren, oder? (lacht). Ich wollte nicht zu sehr emotional involviert sein, ich wollte selbst auf dem Platz sein", sagte Djokovic, der weniger als eine Stunde nach dem Endspiel eine Textnachricht vom großen Geschlagenen, von Daniil Medvedev erhalten habe.

Nachricht von Medvedev

"Daniil ist ein extrem guter Kerl, wir haben eine tolle und respektvolle Beziehung", erklärte Djokovic. "Ich glaube, er weiß es zu schätzen, dass ich viel mit ihm trainiert habe und ihm geholfen habe, als er ein Junior war, ihm Ratschläge gegeben und Fragen beantwortet habe." Über den Inhalt der Nachricht möchte der 20-fache Grand-Slam-Sieger indes nicht sprechen. "Der Inhalt der Nachricht ist privat, aber sie war in beide Richtungen unterstützend."

Ob der Sieg Nadals indes nur durch seine Abwesenheit wäre zustande gekommen? "Nichts im Leben ist garantiert, aber wenn man alles bedenkt, habe ich dieses Jahr in Australien gute Chancen. Ich habe das Gefühl, dass ich in der Rod Laver Arena in meinem Heimatland bin. Aus Respekt vor Rafael Nadal, der gewonnen hat, und all den anderen Spielern wage ich nicht zu sagen, dass ich gewonnen hätte, aber ich denke, ich hatte eine gute Chance."

Olympia 2024 ein großes Ziel

Die großen Ziele für die Zukunft schließlich seien natürlich weiterhin die großen Turniere für Djokovic, ganz besonders aber die Olympischen Spiele: "Eine olympische Medaille, vor allem Gold, ist immer ein großer Wunsch. Leider hatte ich in der Vergangenheit nicht die Möglichkeit, darum zu kämpfen", erklärte der Weltranglistenerste. "Ich plane, 2024 in Paris dabei zu sein. Ich habe mein Match gegen Zverev in Tokio viele Male wiederholt und versucht herauszufinden, was schief gelaufen ist." In Tokio 2021 war Djokovic durchaus überraschend nach Satz- und Breakführung am Deutschen - dem späteren Olympiasieger - gescheitert.

Für seine Rückkehr auf die ATP-Tour indes - kommende Woche wird Novak Djokovic beim ATP-500-Event von Dubai an den Start gehen - ist die Motivation bereits durchaus hoch beim Serben, wie dieser betont: "Alles, was geschehen ist, wird sich auf meine Rückkehr nach Dubai auswirken. Ich werde versuchen, all diese Energie zu kanalisieren und sie in geistigen und körperlichen Treibstoff umzuwandeln. Es gibt sicherlich eine zusätzliche Motivation."