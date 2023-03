Novak Djokovic - Olympia 2024 als endgültige Veredelung?

Eine olympische Goldmedaille fehlt Novak Djokovic noch in seiner Sammlung. Auch deshalb warf er am Rande des ATP-500-Turniers in Dubai bereits einen Blick in Richtung Paris 2024.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.03.2023, 07:32 Uhr

© Getty Images In Tokio musste Novak Djokovic den Goldtraum gegen Alexander Zverev begraben

Novak Djokovic dominiert den Tennissport dieser Tage scheinbar nach Belieben. Und hat so auch Zeit, über andere Dinge als das Turniergeschehen in Dubai zu plaudern. Nach seinem Achtelfinal-Erfolg über Tallon Griekspoor sprach der 22-fache Grand-Slam-Sieger also unter anderem über Olympia 2024 in Paris.

"Ich freue mich auf die Olympischen Spiele", setzte Djokovic an. "Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris gesund spielen kann." Eine Goldmedaille fehlt dem 35-Jährigen noch in seiner aberwitzigen Titelsammlung. Ohnedies fällt die Ausbeute mit "nur" einmal Bronze (Peking 2008) vergleichsweise überschaubar aus.

Zverev in Tokio zu stark

Wie wichtig Djokovic die Olympischen Spiele sind, zeigte sich in der jüngeren Vergangenheit. Nach seinem Aus gegen Juan Martin del Potro in Rio 2016 verließ der Serbe den Platz unter Tränen, fünf Jahre später setzte es für sein Gold-Unternehmen sogar den Grand Slam aufs Spiel. Belohnt wurde Djokovic dafür nicht, erwies sich Alexander Zverev im Halbfinale doch als zu stark.

2024 könnte ausgerechnet jener Mann zum Spielverderber werden, der Djokovics Traum bereits 2008 platzen ließ: Rafael Nadal. Denn ausgetragen wird die Tennis-Konkurrenz auf Sand in Roland Garros. Dort, wo der Spanier bereits 14-mal die French-Open-Trophäe entgegennehmen durfte. Djokovic will sich der Herausforderung stellen: "Ich hoffe, dass ich dort mein bestes olympisches Ergebnis erzielen werde." Silber dürfte er damit wohl nicht meinen.