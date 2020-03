Novak Djokovic über Stefanos Tsitsipas: "Er hat eine großartige Zukunft vor sich"

Novak Djokovic konnte vergangenen Samstag den Griechen Stefanos Tsitsipas im Finale des ATP-500-Events in Dubai doch recht problemlos mit 6:3 und 6:4 besiegen. Im Anschluss an das Endspiel sprach der Weltranglistenerste dann aber in höchsten Tönen von seinem Kontrahenten.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.03.2020, 13:05 Uhr

Geht es nach Novak Djokovic, so steht Stefanos Tsitsipas eine strahlende Zukunft bevor.

Novak Djokovic hatte mit Stefanos Tsitsipas in einigen der bisherigen fünf Duelle schon deutlich mehr Schwierigkeiten gehabt als im Endspiel von Dubai. Immerhin konnte der junge Grieche den Weltranglistenersten bereits zwei Mal besiegen. In den letzten beiden Aufeinandertreffen war es aber der Serbe, der jeweils recht deutlich in zwei Sätzen die Oberhand behalten konnte. Der Finalsieg in Dubai war für Djokovic bereits der 18. Sieg in diesem Jahr - und das bei keiner einzigen Niederlage. Nach dem Triumph beim ATP Cup und den Australian Open war es bereits der dritte Titel in dieser Saison für den 17-fachen Grand-Slam-Champion. Stefanos Tsitsipas hingegen verwehrte der Serbe damit seinen zweiten Saisontitel.

Im Anschluss an das Endspiel war Novak Djokovic aber vor allem eines: Voll des Lobes für seinen Kontrahenten. "Ich liebe die Tatsache, dass er mehr als nur ein Tennisspieler ist, und dass er immer danach strebt, aus den Erfahrungen zu lernen und etwas Neues über sich selbst zu verstehen, damit er sich verbessern kann", zitierte Reuters den Weltranglistenersten. Für Djokovic sei dies die Eigenschaft eines Champions.

Es sei die Eigenschaft von jemandem, "der mit Sicherheit ein großes Potenzial hat, die Nummer 1 der Welt zu werden und Grand Slams zu gewinnen und ein großartiger Botschafter unseres Sports zu sein", führte Djokovic weiter aus. "Er hat eine großartige Zukunft vor sich, da bin ich mir sicher", meinte Djokovic. Bei den Grand Slams lief es für Stefanos Tsitsipas bislang aber überhaupt nicht wie gewünscht - lediglich einmal schaffte es der Grieche in ein Semifinale, 2019 bei den Australian Open blieb er in diesem gegen Rafael Nadal aber chancenlos. Der bis dato größte Erfolg des 21-Jährigen ist zweifelsohne der Triumph bei den ATP-Finals in der abgelaufenen Saison.

Trotz seines jungen Alters sei Tsitsipas laut Djokovic bereits sehr reif: "Er ist sehr klug, sehr weise", meinte der 32-Jährige. Nicht besonders weise präsentierte sich Stefanos Tsitsipas aber zum Start in die Saison beim ATP Cup. Nicht nur spielerisch blieb der Weltranglisten-Sechste weit hinter seinen Erwartungen, auch mental leistete sich der Grieche einen Aussetzer, als er gar seinen Vater beim Zerstören eines Schlägers leicht verletzte. Auch die Australian Open brachten dann nicht die erhoffte Trendwende, bereits in der dritten Runde war für den 21-Jährigen gegen Milos Raonic Endstation.

Nun scheint der fünffache Tour-Sieger seine Form aber gefunden zu haben: Beim ATP-250-Event in Marseille stürmte der Grieche zu seinem ersten Titel der Saison, in der Woche darauf musste er sich eben Novak Djokovic im Endspiel von Dubai geschlagen geben. Der Weltranglistensechste tut aber auch gut daran, denn im März stehen nun die ersten beiden ATP-Masters-1000-Events des Jahres am Programm. In Indian Wells und Miami ist es nun also an Stefanos Tsitsipas, den Worten von Novak Djokovic Taten folgen zu lassen - möglicherweise gar mit einer Revanche für die Finalniederlage von Dubai.