Novak Djokovic - unbesiegt auf Rekordkurs

Mit seinem Finalsieg gegen Milos Raonic beim ATP-Masters-1000-Turnier von Cincinnati/New York hat Novak Djokovic sein zweites „Golden Masters“ komplettiert. Und Rafael Nadal eingeholt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.08.2020, 09:55 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic 2020 - 23 Matches, 23 Siege

Offenbar findet Novak Djokovic in diesen Tagen nicht einmal beim Kartenspielen Gegner, die ihm die Stirn bieten können. Er sei der beste Coach auf der Tour, ließ Djokovic nach seinem Finalerfolg gegen Milos Raonic in Richtung Goran Ivanisevic verlauten, wenn es allerdings um „Uno“ geht, scheine der Wimbledonsieger von 2001 nicht einmal in der erweiterten Weltspitze aus. So lässt sich flachsen von einem, der mit seinem 35. Erfolg bei einem ATP-Masters-1000-Turnier den in dieser Kategorie führenden Rafael Nadal eingeholt hat. Und der nun jedes der neun 1000er mindestens zwei Mal für sich entschieden hat.

23 Partien hat Djokovic in diesem Jahr bestritten, einmal war er sehr knapp ran an einer Niederlage (in Dubai gegen Gael Monfils), einmal hätte er sich nicht beschweren dürfen (im Halbfinale von Cincinnati/New York gegen Roberto Bautista Agut), mehrere Male drehte der Branchenprimus Matches, in denen es nicht rund lief (wie im Endspiel der Australian Open gegen Dominic Thiem oder am Samstag gegen Raonic).

Djokovic mit unerschütterlichem Selbstvertrauen

„Ich versuche, das Meiste aus meiner Karriere herauszuholen, diese Zeit zu nutzen, in der ich mich körperlich, mental, emotional, spielerisch auf dem Höhepunkt befinde und mit das beste Tennis spiele“, so Djokovic. Dass er in diesem Jahr noch ungeschlagen ist, bringe ihm noch zusätzliches Selbstvertrauen.

Die Auslosung für die US Open ist zunächst nicht dazu angetan, an einen Abbruch dieser Serie zu glauben. Damir Dzumhur, gegen den Djokovic in der Nacht von Montag auf Dienstag (ab 1 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport) sein Erstrunden-Match bestreitet, hätte selbst im Vollbesitz seiner Kräfte gegen die Nummer eins der Welt nur wenig zu melden. Nachdem der Bosnier aber immer wieder von Verletzungen geplagt wird, sollte es für „Nole“ ein lockeres Anschwitzen werden.

In Rom gegen Nadal um die Führung

Sportlich läuft es so gut, dass sich Djokovic auch um die Sportpolitik kümmern kann. Mit der Gründung der Professional Tennis Player Association hat der 33-Jährige eine Projekt in Angriff genommen, das ihm viel Gegenwind eingebracht hat. Wieder einmal. Auch die mit guten Absichten gestartete Adria-Tour endete in einem (nicht nur PR-)Debakel. Auch wenn Djokovic, wie er vor ein paar Tagen betonte, im Grunde alles noch einmal genau gleich machen würde.

Nun geht es aber erst einmal um Grand-Slam-Titel Nummer 18. Rafael Nadal steht bei 19, Roger Federer hat noch einen mehr, Djokovics größte Kontrahenten fehlen in New York City. Die alleinige Führung in der Masters-1000-Kategorie steht übrigens schon in zwei Wochen zur Disposition: Unmittelbar nach dem Ende der US Open ist das Traditionsevent in Rom geplant. Die Vorjahresfinalisten: Rafael Nadal und Novak Djokovic.