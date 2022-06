Novak Djokovic und Rafael Nadal gewinnen Exhibition-Matches

Novak Djokovic und Rafael Nadal haben am Mittwoch im Londoner Hurlingham Club erste Duftmarken vor Beginn des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon gesetzt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.06.2022, 18:31 Uhr

© GEPA pictures Rafael Nadal scheint für Wimbledon bereit

Die Vorbereitung auf Wimbledon läuft auch bei den absoluten Topstars der Szene auf Hochtouren. Am Mittwoch fanden sich mit Novak Djokovic, Rafael Nadal und Stan Wawrinka daher gleich drei Grand-Slam-Gewinner im Londoner Hurlingham Club ein, komplettiert wurde das prominente Teilnehmerfeld von aufstrebenden Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Den Auftakt machten Nadal und Wawrinka, der Spanier setzte sich relativ ungefährdet mit 6:2 und 6:3 durch. "Ehrlich gesagt ist es für mich positiv, ein paar Matches zu spielen, bevor das Turnier in Wimbledon beginnt. Ich habe früher in Queen's gespielt, das ist lange her. Ich bin jetzt älter - ich schaffe es nicht mehr, so viele Matches zu spielen", meinte der 36-Jährige nach dem gewonnenen Schaukampf.

Djokovic Topfavorit in Wimbledon

Anschließend zog Novak Djokovic mit einem nicht minder souveränen 6:2 und 6:1-Erfolg über Auger-Aliassime nach. Der Weltranglistendritte wird das Feld in Wimbledon anführen und geht nicht nur aufgrund seines Status als Titelverteidiger als großer Favorit an den Start.

Bevor Djokovic am Montag sein Auftaktspiel im Rasenmekka bestreitet, wird er am Freitag eine weitere Exhibition-Partie im Hurlingham Club absolvieren. Während der Gegner des Serben noch nicht feststeht, darf sich Nadal auf ein Duell mit Auger-Aliassime freuen.