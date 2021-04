Novak Djokovic und Rafael Nadal mit machbaren Aufgaben bei Heimturnieren

Novak Djokovic und Rafael Nadal gelten in der kommenden Woche bei ihren Heimturnieren in Belgrad bzw. Barcelona als große Titelfavoriten. Die Auslosung meinte es mit den beiden schon einmal gut.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.04.2021, 16:43 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Rafael Nadal werden auch in der kommenden Woche spielen

Sowohl Novak Djokovic als auch Rafael Nadal kehrten beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo nach fast zweimonatiger Pause auf die internationale Tennisbühne zurück. Für beide verlief der erste Auftritt seit den Australian Open allerdings nicht nach Wunsch: Djokovic verlor im Achtelfinale gegen Dan Evans, Nadal eine Runde später gegen Andrey Rublev.

Nicht zuletzt deshalb werden die lebenden Legenden des Tennissports in der kommenden Woche bei ihren Heimturnieren auf Wiedergutmachung aus sein. Djokovic wird beim ATP-250-Turnier in Belgrad an den Start gehen, Nadal wird sein Glück auf ATP-500-Ebene in Barcelona versuchen.

Wie auch schon in Monte Carlo wird der Spanier in der katalanischen Hauptstadt gegen Adrian Mannarino oder einen Qualifikanten eröffnen. Danach könnte ein Duell mit Cristian Garin, Guido Pella oder Kei Nishikori anstehen, im Viertelfinale ist David Goffin der planmäßige Gegner. Auch Karen Khachanov könnte in der Runde der letzten Acht auf Nadal warten.

Djokovic im Halbfinale gegen Karatsev?

Im Halbfinale entging der 20-fache Grand-Slam-Sieger einem möglichen Rematch mit Andrey Rublev, der in der gleichen Hälfte wie der an Position zwei gesetzte Stefanos Tsitsipas landete. Nadal könnte es in der Vorschlussrunde mit Diego Schwartzman, Pablo Carreno Busta oder Fabio Fognini zu tun bekommen.

In Belgrad wird Djokovic seine Titeljagd gegen Soonwoo Kwon oder einen Qualifikanten eröffnen. Erster gesetzter Gegner könnte im Viertelfinale Miomir Kecmanvoc sein, im Semifinale droht ein Duell mit Aslan Karatsev. Die untere Hälfte wird nach der Absage Dominic Thiems von Matteo Berrettini angeführt.

Das Einzel-Tableau in Barcelona

Das Einzel-Tableau in Belgrad