Novak Djokovic unterstützt "mutige" Naomi Osaka

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat Verständnis für Naomi Osakas Rückzug von den French Open geäußert und die japanische Tennisspielerin als "mutig" bezeichnet.

von SID

zuletzt bearbeitet: 02.06.2021, 08:38 Uhr

1:

2:

"Ich unterstütze sie. Es war sehr mutig von ihr, das zu tun. Dass sie eine so schwere Zeit durchlebt und psychisch leidet, tut mir sehr leid", sagte Djokovic am Dienstag.

"Wenn sie Zeit braucht, Dinge zu reflektieren und ihre Akkus wieder aufzuladen, dann habe ich großen Respekt davor. Ich hoffe, dass sie stärker zurückkommen wird", ergänzte Djokovic.

Osaka hatte sich am Montag nach einem Streit um ihren Medien-Boykott von den French Open zurückgezogen. In einem öffentlichen Statement teilte die 23-jährige Japanerin mit, seit den US Open 2018 immer wieder unter Depressionen zu leiden. Sie wolle nun zunächst Abstand von den Tenniscourts gewinnen und dann nach ihrer Rückkehr mit der Tour an Verbesserungen für die Spieler, die Presse und Fans arbeiten.

Vor Djokovic hatten bereits zahlreiche Größen aus der Sportwelt ihren Respekt für Osakas Schritt bekundet, darunter Basketball-Superstar Stephen Curry und Olympia-Ikone Usain Bolt. Zudem kündigten die vier Grand-Slam-Turniere in einem gemeinsamen Statement "sinnvolle Verbesserungen" an, um einen ähnlichen Vorfall wie in Paris zukünftig zu verhindern.

