Novak Djokovic verzichtet auf Start beim 1000er in Toronto

Novak Djokovic wird wohl erst beim ATP-Tour-1000-Turnier in Cincinnati aktiv wieder in den Tenniszirkus einsteigen. In Toronto wird der Weltranglisten-Zweite fehlen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2023, 00:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic wird erst wieder in Cincinnati aufschlagen

Im vergangenen Jahr durfte Novak Djokovic beim kanadischen ATP-Masters-1000-Turnier wegen der fehlenden Corona-Impfung nicht aufschlagen, 2023 verzichtet der Serbe freiwillig. Und wird wohl in Cincinnati auf die Tour zurückkehren.

Das 1000er in Kanada wird abwechselnd in Toronto und Montreal ausgetragen, Novak Djokovic konnte sich bereits vier Mal in die Siegerliste eintragen, zuletzt 2016. Das volle Augenmerk des 36-Jährigen gilt aber sicherlich schon jetzt den US Open, wo Djokovic seinen 24. Grand-Slam-Titel im Einzel anstrebt. In Wimbledon war er kurz vor dem Ziel an Carlos Alcaraz gescheitert.

Alcaraz führt die Setzliste in Toronto auch vor Daniil Medvedev und Casper Ruud an, gefolgt von Stefanos Tsitsipas und Holger Rune.

Aus deutschsprachiger Sicht sind bislang Alexander Zverev und, wenn er wieder fit ist, Jan-Lennard Struff vertreten. Dominic Thiem ist im Qualifikationsfeld nicht vertreten.

Der Cut liegt augenblicklich bei Weltranglistenposition 44, die bislang einzige vergebene Wildcard geht an Milos Raonic.