Novak Djokovic will in die Köpfe seiner Gegner

Novak Djokovic (ATP-Nr. 5) hat bei seinem Sieg in Adelaide mal wieder Comeback-Qualitäten bewiesen. Und weiß diese auch für die Zukunft zu schätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.01.2023, 08:53 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Dass Novak Djokovic immer wieder Matches dreht, auch welche, bei denen er Matchbälle gegen sich hat? Ist kein Geheimnis mehr.Sein Turniersieg in Adelaide am vergangenen Sonntag, als er gegen Sebastian Korda einen Matchball zum Titel abwehrte und ebenjenen selbst gewann? War bereits der achte dieser Art, angefangen 2007 in Wien. Und prominenterweise auch bei den US Open 2011 und in Wimbledon 2019.

Mit acht Titeln nach abgewehrten Matchpunkten hat sich Djokovic an die alleinige Spitze ebenjener "Comebacker" gesetzt, ist an Rafael Nadal (dem das sieben Mal gelang) vorbeigezogen. Zum Vergleich: Andy Murray hat sechs Turniere nach abgewehrten Matchbällen gewonnen, Roger Federer vier.

Djokovic: "... das ist natürlich ein Vorteil"

Und Djokovic zehrt davon. Er habe das Glück gehabt, einige solcher Matches zu drehen, stapelte Djokovic in der Presserunde nach dem Adelaide-Triumph zunächst tief. Um dann aber auch klar zu sagen: "Natürlich ist es so: Je mehr solcher Matches man gewinnt, umso besser fühlt man sich. Und es setzt sich auch immer mehr in den Köpfen der Gegner fest. Und das ist es, was ich will. Ich will, dass sie wissen, dass es egal ist, wie es steht - dass ich immer da bin, dass ich immer bis zum letzten Schlag kämpfe und in der Lage bin, die Dinge zu wenden."

Und noch mal ein Gedanke weitergedreht: "Auf den Platz zu gehen und zu wissen, dass meine Gegner wiederum wissen, zu was ich in der Lage bin - das ist natürlich ein Vorteil."

Einer, den Djokovic liebend gerne auf dem Weg zu Majorsieg Nummer 22 nutzen will, eben bei den Australian Open.

Er habe nun eine Woche Zeit zur Erholung und um an bestimmten Dingen zu arbeiten - an seinem Spiel, seinem Körper und um den Geist in die richtige Verfassung zu kriegen, so sagt er. "Für Best-of-five-Matches und hoffentlich zwei lange Wochen."