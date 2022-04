Ohrfeige beim Handshake - auch bei den Junioren verrohen die Sitten

Bei einem Juniorenturnier in der ghanaischen Hauptstadt Accra ist es zu einer bizarren Situation gekommen: Beim Handschlag nach einem verlorenen Match hat ein 15-jähriger Franzose seinen siegreichen Gegner geohrfeigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.04.2022, 15:10 Uhr

© Getty Images So sollte es sein: Ein fairer Handschlag nach jedem Tennismatch

Das Benehmen dieser Tage - es lässt auch in der Unterhaltungsindustrie, zu der der Tennissport im weitesten Sinne ja auch zu zählen ist, mehr und mehr nach. Aber gut: Wenn jemand wie Will Smith vor den Augen einer doch sehr breiten Weltöffentlichkeit auf der Oscar-Bühne Moderator Chris Rock eine schmiert, dann muss man sich nicht wundern, wenn dieses Beispiel Schule macht.

Und so hat also der 15-jährige Franzose Michael Kouame bei einem ITF-Turnier der Junioren in Accra, der Hauptstadt von Ghana, seinem siegreichen Gegner und Lokalmatador Raphael Nii Ankrah beim Handshake eine Ohrfeige verpasst. Das Video, das von dieser Aktion aufgezeichnet wurde, ist mittlerweile viral gegangen.

Was den Schlag von Kouame ausgelöst hat, ist bislang nicht bekannt. Sehr wohl aber, dass danach neben dem Court tumultartige Szenen zu beobachten waren. Ob das Verhalten von Kouame auch deshalb zustande kam, weil zuletzt auch auf der ATP-Tour das Benehmen einiger Profis schwer zu wünschen übrig ließ?