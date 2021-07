Olympia 2020: Favoritensterben bei den Frauen - Sabalenka, Swiatek, Kvitova raus

Mit Aryna Sabalenka, Iga Swiatek und Petra Kvitova sind in der zweiten Runde der Olympischen Spiele 2020 in Tokio am Montag drei Anwärterinnen auf eine Medaille ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.07.2021, 11:28 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova ist in Tokio ausgeschieden

Die größte Überraschung ist dabei wohl das Aus von Aryna Sabalenka gegen Donna Vekic. Nicht, weil die Kroatin nicht zu großen Leistungen in der Lage wäre. Aber Vekic konnte aufgrund von Verletzungen während der letzten Monate kaum Tennis spielen, während sich Sabalenka in der WTA-Weltrangliste unter die Top Fünf katapultiert hatte. Vekic gewann mit 6:4, 3:6 und 7:6 (3) und spielt im Achtelfinale gegen Elena Rybakina.

Ebenfalls ausgeschieden ist Iga Swiatek, die French-Open-Siegerin von 2020. Swiatek verlor gegen die immer stärker werdende Paula Badosa aus Spanien mit 3:6 und 5:7. Badosa trifft in der nächsten Runde auf die Argentinierin Nadia Podoroska. Und auch der Gold-Traum von Petra Kvitova hat sich erledigt: Die zweimalige Wimbledon-Siegerin unterlag Alyson van Uytvanck aus Belgien mit 7:5, 3:6 und 0:6. Kvitova hatte bei der Eröffnungsfeier für die Tschechische Republik die Fahne getragen.

Schon früher am Montag hatte sich Naomi Osaka sicher gegen Viktoria Golubic durchgesetzt, auch Elina Svitolina steht im Achtelfinale. Die frisch mit Gael Monfils vermählte Ukrainerin musste sich beim 4:6, 6:3 und 6:4 gegen Ajla Tomljanovic aber gehörig strecken. Svitolina spielt nun gegen Maria Sakkari. Als letzte Frau qualifizierte sich am Montag Karolina Pliskova für die nächste Runde. Die Wimbledon-Finalistin gewann gegen Carla Suarez Navarro mit 6:3, 6:7 (0) und 6:1.

