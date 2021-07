Olympia 2020: Kvitova trägt die Fahne, Zverev, Djokovic, und Co. laufen ein

Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio haben auch die Tennisspieler Präsenz gezeigt. Petra Kvitova etwa als Fahnenträgerin der Tschechischen Republik.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2021, 15:25 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova als Co-Fahnenträgerin Tschechiens am Freitag in Tokio

Die Frage bei Olympischen Spielen im Zeitalter von Social Media ist ja: Wer ist der oder die Schnellste? Und gerade bei einer Eröffnungsfeier geht es natürlich darum, möglichst zeitnah die Präsenz beim Einmarsch der Nationen zu dokumentieren. Früh auf Goldmedaillen-Kurs lag in dieser Hinsicht am Freitag Diego Schwartzman. Der an Position acht gesetzte Argentinier beginnt gegen Juan Pablo Varillas, eine dankbare Aufgabe.

Petra Kvitova war eine jener Tennisprofis, die sogar in offizieller Mission eingelaufen ist. Nämlich als Fahnenträgerin für die Tschechische Republik. Auch Jelena Ostapenko, French-Open-Siegerin von 2017, durfte die Flagge ihrer Heimat Lettland ins Olympiastadion tragen.

Das deutsche Aufgebot bei der Eröffnungsfeier war auch nicht übel: Alexander Zverev (Bruder Mischa meinte beim Einmarsch der Deutschen als Experte bei Eurosport, dass Sascha vor keiner Reise so aufgeregt gewesen sei wie vor dieser), Dominik Koepfer, Kevin Krawietz und Tim Pütz auf Seiten der Männer, Laura Siegemund und Anna-Lena Friedsam für die Frauen. Österreich ist in Tokio lediglich im Doppel-Tableau der Männer vertreten, Routinier Oliver Marach hat vor dem Einmarsch seine Handykamera ausgepackt.

Auch Goldfavorit Novak Djokovic hat dem Vernehmen nach mit der serbischen Delegation am Einmarsch der Nationen beteiligt. Für den Branchenprimus beginnen die Einzel-Wettspiele schon am Samstag gegen Hugo Dellien aus Bolivien.